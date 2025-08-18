Corriere dello Sport: “Lukaku, brivido Napoli”
Il Napoli trattiene il fiato per Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha accusato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra durante l’amichevole di Castel di Sangro contro l’Olympiacos, costringendo Antonio Conte a rivedere i piani alla vigilia della stagione. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’entità dell’infortunio non è ancora chiara e sarà il referto medico a stabilire i tempi di recupero. Un imprevisto pesante, che rischia di cambiare le strategie di mercato a soli quattordici giorni dalla chiusura della sessione estiva.
La prima soluzione è Lucca, ma servono rinforzi
Nell’attesa, toccherà a Lorenzo Lucca reggere il peso dell’attacco. L’ex Udinese, sottolinea Palliggiano sul Corriere dello Sport, si è messo in evidenza nel precampionato con quattro gol e una buona intesa con i nuovi schemi di Conte. Ma il solo Lucca non basta: il Napoli è alla ricerca di un’alternativa credibile, possibilmente con la formula del prestito, per non trovarsi scoperto in caso di stop prolungato di Lukaku.
Zirkzee, Mateta e le altre opzioni
Il primo nome sulla lista è Joshua Zirkzee, 24 anni, in uscita dal Manchester United dopo l’arrivo di Sesko e Cunha. L’olandese conosce già la Serie A e ritroverebbe Beukema e Lang, ex compagni al Bologna. Una pista che, secondo il Corriere dello Sport, resta complicata ma percorribile.
Piace anche Jean-Philippe Mateta, 28 anni, del Crystal Palace, profilo molto più simile a Lukaku per caratteristiche fisiche e tecniche. Portarlo via da Londra in prestito, però, appare difficile. Non tramonta l’ipotesi Artem Dovbyk, 27 anni, sondato già lo scorso anno dal Napoli e finito poi alla Roma. Infine, Nikola Krstovic del Lecce, 25 anni, resta un’opzione concreta, ma i salentini preferirebbero monetizzare con una cessione definitiva.
Strategia in divenire
In attesa del responso medico, il direttore sportivo Giovanni Manna valuta ogni scenario. Come ribadisce Palliggiano sulle pagine del Corriere dello Sport, tutto dipenderà dai tempi di recupero di Lukaku: Conte spera di perderlo solo per poche settimane, ma il mercato non aspetta e i giorni scorrono veloci.