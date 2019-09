Napoli, ecco i convocati. C’è Maksimovic per Ancelotti. Il difensore serbo era uscito per infortunio durante la partita infrasettimanale con il Cagliari, ma nonostante non si sia allenato al meglio resta a disposizione di Ancelotti. Intanto la squadra questa mattina ha continuato ad allenarsi in vista della sfida di domenica alle 12.30 con il Brescia.

Formazione Napoli, rientra Maksimovic

Il difensore ex Torino torna a disposizione di Carlo Ancelotti che deve fare i conti con l’emergenza difesa, dato che dovrà fare a meno anche di Koulibaly squalificato per due turni dal giudice sportivo. Il rientro tra i convocati del Napoli di Maksimovic fa respirare l’allenatore che dovrà comunque tenere conto che il serbo non si è allenato regolarmente per poter smaltire l’ematoma rimediato mercoledì sera con il Cagliari. Ancelotti ora dovrà decidere se puntare su Maksimovic oppure lanciare dal primo minuto Luperto al fianco di Manolas.

I convocati del Napoli

Come riporta il sito ufficiale della SSC Napoli la squadra questa mattina ha effettuato lavoro di attivazione col pallone ed esercizi di reattività in avvio. Successivamente la squadra a Castel Volturno ha svolto seduta tecnico tattica e partitina campo ridotto. Tonelli ha svolto una parte di lavoro in gruppo e poi ha proseguito con allenamento personalizzato.

I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.