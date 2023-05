Il Mattino: “De Laurentiis vuole vincere ancora. Ecco la nuova strategia”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta cambiando la strategia del club azzurro per assicurare un futuro di successi.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il caso Spalletti e le voci di mercato sui big del Napoli, tengono in ansia i tifosi azzurri.

Il patron De Laurentiis sembra l’unico a non essere preoccupato da questa situazione, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, dietro l’apparente calma del patron azzurro si nasconde una trategia per continuare a vincere:

Immaginate l’estate del 2022, scrive il Mattino, un periodo di calore e incertezza per il calcio napoletano. De Laurentiis avrebbe mai potuto apparire in pubblico a Napoli, durante un concerto in piazza Plebiscito, senza destare contestazioni? Le tensioni erano palpabili, tanto che il presidente dovette seguire i ritiri della squadra chiuso in albergo per evitare il confronto diretto con i tifosi. Ma è cambiato tutto un anno dopo.

Nel 2023, De Laurentiis ha celebrato una vittoria storica – lo scudetto – un traguardo che si era posto come obiettivo fin da quando, nel 2004, decise di risollevare le sorti del glorioso SSC Napoli. Questa vittoria, una sorta di scudo contro le critiche, ha dimostrato l’efficacia della sua gestione.

La Nuova Visione di De Laurentiis

Al di là dello scudetto, De Laurentiis ha portato la squadra ai vertici per anni, garantendo la partecipazione alle coppe europee dal 2010. E il messaggio è chiaro: “Tutti uniti continueremo a vincere”. Non importa se pezzi del puzzle tricolore, come Spalletti o Kim, dovranno andare: la vita, e il calcio, sono così.

De Laurentiis ha dimostrato che non teme lo scontro, ma lo scudetto potrebbe avergli aperto una nuova prospettiva. Deve esserci un’integrazione reale con la città, non solo per riempire lo stadio Maradona, ma perché un ambiente tranquillo favorisce i risultati.

Obiettivi Futuri e Speranze di Champions

Con il sorriso sul volto e una nuova scintilla negli occhi, De Laurentiis ha lanciato il prossimo obiettivo: la Champions League. Ma per raggiungere la finale del 2024, occorre compattezza. “Tutti uniti continueremo a vincere“, ha dichiarato. Rompere questo patto sarebbe un errore sia per i tifosi che per l’intera squadra.

Nel corso di un anno tumultuoso, De Laurentiis ha trasformato le sfide in trionfi. Il suo messaggio di unità, la sua visione per il futuro del club sono un chiaro segno della sua intenzione di portare il Napoli a nuove vittorie