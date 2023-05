Napoli: De Laurentiis Stupisce i Tifosi con Due Sorprese, forse arriva anche la Terza

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato due sorprese per i tifosi: Una terza sorpresa potrebbe arrivare il 4 giugno.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è noto per le sue sorprese. Questa volta, però, si sta superando.

De Laurentiis Rassicura i Tifosi e Fissa Obiettivi Ambiziosi

Mentre la questione Luciano Spalletti tiene i tifosi in trepidante attesa. De Laurentiis rassicura l’ambiente calcistico con la promessa di competere per la Champions League. Questo non è un segnale che i tifosi del Napoli sottovalutano. Dopo aver preso in giro De Laurentiis l’anno scorso, quando il Napoli ha venduto i suoi giocatori più esperti per acquistare talenti relativamente sconosciuti, il patron azzurro ha affermato pubblicamente di puntare allo scudetto. Ora, il patron sembra voler puntare ancora più in alto.

Durante un concerto di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito, De Laurentiis ha annunciato la prima delle sue sorprese. La canzone “Napoli, Napoli” di Nino D’Angelo è ora l’inno ufficiale del Napoli. La canzone, che ha accompagnato la squadra azzurra dal 1987, era un inno ufficioso, ma da oggi non è più così.

La seconda sorpresa potrebbe essere la nuova maglia del Napoli. Se fosse la maglia che è stata svelata in anticipo online, con un fotomontaggio che include il giocatore Giovanni Di Lorenzo, i tifosi sarebbero estasiati. La maglia ricorda quelle delle principali squadre europee, con linee semplici e un colletto in stile anni ’80. La foto della maglia, che circola online, è stata condivisa milioni di volte, dimostrando l’entusiasmo dei tifosi per la nuova maglia.

La Terza Sorpresa: Potrebbe Esserci il 4 giugno?

La terza sorpresa rimane un mistero. Alcuni sussurrano che potrebbe esserci un ripensamento da parte di Spalletti, che potrebbe essere annunciato il 4 giugno durante l’ultima partita in casa contro la Sampdoria. Altrimenti, potrebbe esserci l’arrivo di un nuovo allenatore internazionale con l’obiettivo di portare avanti il progetto iniziato con Spalletti e di conquistare la Champions League.

Una cosa è certa, De Laurentiis non è uno sprovveduto, mentre tutti continuano a dare Giuntoli alla Juve il patron azzurro non molla la presa forte del contratto che lega il ds al Napoli. Il futuro dei bianconeri dipende dal produttore cinematografico.

Sul mercato, le voci che arrivano parlano di giocatori di grande qualità e talento. Nei programmi del patron azzurro c’è un solo obiettivo per il prossimo anno: Festeggiare ancora!