Monchi avvisa il Napoli: “Spalletti è il più forte. Vi rivelo una cosa su Luis Enrique”

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha commentato le differenze tra Spalletti, Luis Enrique e Rafa Benitez.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Ramon Rodriguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi, il direttore sportivo del Siviglia, ha parlato della sua ammirazione per l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in un’intervista recente rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Non solo, ha sottolineato come Luis Enrique, attuale allenatore del Barcellona, assomigli più a Spalletti piuttosto che l’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez.

Spalletti, con la sua vasta esperienza e successo nell’ambiente del calcio italiano, è ritenuto da Monchi “l‘allenatore più forte che ho conosciuto“. L’addio di Spalletti alla Roma è stato un momento difficile per Monchi, che avrebbe preferito che l’allenatore rimanesse nella capitale.

Luis Enrique più vicino a Spalletti rispetto a Benitez

Quando gli è stato chiesto di paragonare Benitez e Luis Enrique a Spalletti, Monchi ha affermato senza esitazione che Luis Enrique si avvicina di più allo stile di Spalletti. Nonostante Benitez conosca bene l’ambiente del Napoli, la sua filosofia di gioco e l’approccio alla gestione della squadra sono notevolmente diversi.

Monchi: “Potrei tornare a lavorare all’estero un giorno”

Verso la fine dell’intervista, Monchi ha anche rivelato la sua apertura a lavorare di nuovo all’estero in futuro. Tuttavia, ammette di non sapere se avrà la forza di farlo, considerando la sua età avanzata. Nonostante ciò, ammette che l’idea di una nuova sfida all’estero rimane una tentazione.