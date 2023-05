Salvione: “Ecco quando sarà comunicato l’addio di Spalletti. Vi dico chi potrebbe arrivare sulla panchina del Napoli”

Il direttore Corriere dello Sport online, Pasquale Salvione ha parlato del futuro del Napoli e dei possibili sostituti di Spalletti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luca Cerchione, conduttore del programma radiofonico “1 Football Club” su 1 Station Radio, ha ospitato Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online.

Salvione ha commentato l’annullamento dell’ultima conferenza stampa dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, come un tentativo di eludere domande precise riguardanti il suo futuro.

Sia Spalletti che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembrano aver anticipato un distacco. Tuttavia, l’annuncio ufficiale potrebbe avvenire solo dopo l’ultima giornata di campionato.

Luis Enrique, un’opzione concreta per il Napoli?

Salvione ha anche discusso la possibilità che l’ex allenatore del Barcellona e della nazionale spagnola, Luis Enrique, possa essere una scelta concreta per il Napoli. Questa operazione, tuttavia, non sarebbe semplice, in particolar modo per motivi economici.

Enrique, con il suo stile di gioco basato sul 4-3-3, potrebbe garantire continuità tecnica alla squadra, nonostante abbia recentemente rifiutato una ricca offerta del Chelsea. Solo le prossime settimane diranno se questa opzione è veramente fattibile.

I criteri da seguire per il nuovo inizio del Napoli

Secondo Salvione, il Napoli dovrebbe puntare su un allenatore con un profilo internazionale e in grado di garantire continuità con il progetto di Spalletti. Tra i possibili candidati si fanno i nomi di Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Tuttavia, De Laurentiis è noto per le sue mosse a sorpresa e solo le prossime settimane potranno offrire maggiori certezze sul futuro del club.