Pastore: “Italiano pensava forse di essere già a Napoli”

A proposito della sconfitta della Fiorentina contro l’Inter, Rosario Pastore punzecchia Italiano dicendo che forse pensava di essere già a Napoli

Rosario Pastore ha punzecchiato Vincenzo Italiano. Il giornalista, in passato firma de La Gazzetta dello Sport, ha commentato sui propri social la sconfitta della Fiorentina in finale di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi: “La mia opinione è che mister Vincenzo Italiano sia caduto nel trappolone di Inzaghi. Dopo il gol viola, la Fiorentina ha continuato ad attaccare come se non ci fosse un domani (forse il tecnico pensava di essere già a Napoli) ed è proprio quello che cercava l’Inter per colpire in contropiede, sua unica e vera arma efficace”.

Ha poi proseguito: “Per il resto, ha ragione Vitale Di Somma, nelle finali di coppa europee devono fare di più, molto di più”.

Pastore pungola l’allenatore della Fiorentina Italiano e fa un riferimento col Napoli

E c’è chi commenta così il post di Pastore: “La Fiorentina ha un problema atavico, ha una fase difensiva molto approssimativa, spesso in area viene lasciato un avversario libero e su palla inattiva ci sono 2 difensori nella stessa zona lasciando scoperto l’altro settore. C’è qualche confusione sulle diagonali difensive. Sono errori che si ripetono e questo chiama in causa il tecnico. È per questo motivo che sono molto scettico se la panchina del Napoli fosse affidata ad Italiano”.