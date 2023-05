Milan sempre con l’aiutino, il web insorge: “Arbitri is on fire”. Che aiuto per i rossoneri

Il Milan si avvicina alla qualificazione in Champions League, i rossoneri di Stefano Pioli sfruttano la sconfitta della Roma con la Fiorentina.

Il Milan è sempre più vicino ad una qualificazione in Champions League insperata. I rossoneri riescono a qualificarsi grazie ad una Roma in caduta libera, a cui si aggiunge la giusta penalizzazione alla Juventus. I giallorossi di Mourinho nelle ultime cinque partite non hanno vinto nemmeno un match, aiutando di fatto i rossoneri che sono riusciti ad agguantare due vittorie.

La Roma è stata sconfitta anche dalla Fiorentina, anche se c’è un clamoroso caso da moviola. Al minuto 85′ arriva il gol de pareggio di Jovic, ma l’arbitro ed il Var sorvolano su una clamorosa spinta di Mandragora su Missori, che offre l’assist all’attaccante Viola. Il centrocampista, al momento dello stacco, si appoggia con entrambe le mani sulla schiena del giallorosso, impendendogli di saltare correttamente. Contatto giudicato troppo leggero da Ayroldi, che ha convalidato il pareggio viola.

Sul web l’episodio da moviola durante Fiorentina-Roma non è passato inosservato. In tanti hanno sottolineato come la qualificazione in Champions League sia stata favorita da tanti errori arbitrali. Errori arbitrali che hanno favorito anche il passaggio del turno dei rossoneri contro il Napoli in Champions League.