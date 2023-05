Dalla Spagna sicuri – “De Laurentiis ha scelto Luis Enrique al Napoli al posto di Luciano Spalletti”

Calcio Napoli le ultime notizie – Luis Enrique è il nome preferito di Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti.

C’è grande fermento intorno al nome del nuovo allenatore del Napoli. In realtà la situazione è veramente strana perché il Napoli un allenatore per il 2024 lo ha e corrisponde al nome di Spalletti. De Laurentiis ha sfruttato la clausola per rinnovare, unilateralmente, il contratto del toscano, ma al momento il tecnico non è convinto di voler restare.

C’è chi dice che Spalletti si ritirerà dal calcio dopo lo scudetto vinto in azzurro. Quel che è certo è che Napoli è entrata nel cuore dell’allenatore, come dimostra anche il nuovo tatuaggio di Spalletti per celebrare la vittoria del titolo in Serie A.

AS – Napoli: Luis Enrique nuovo allenatore

Intanto ci sono tanti nomi sul taccuino di De Laurentiis, che deve pensare anche a trattenere Cristiano Giuntoli, che vorrebbe andare alla Juventus.

Ma ora è il momento di concentrarsi sull’allenatore ed il nome caldo per Il Napoli è Luis Enrique; De Laurentiis vuole il tecnico spagnolo e lo conferma anche AS.

La prestigiosa testata giornalistica cita proprie fonti per sottolineare il grande interesse della SSCN per Luis Enrique, che può prendere il posto di Spalletti.