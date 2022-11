Radio Kiss Kiss: “Napoli-Cragno? Ecco la verità. La decisione su Sirigu e Demme”

Radio Kiss Kiss rivela la verità sulle voci tra Napoli ed Alessio Cragno e parla anche della decisione su Sirigu e Demme

Tante voci di mercato stanno circolando in merito al Napoli. Nelle ultime ore è arrivata sempre più insistente la voce di un interessamento del club partenopeo per Alessio Cragno. A quanto pare il portiere del Monza è stato attenzionato in seguito ai problemi fisici di Salvatore Sirigu, attuale secondo di Alex Meret. Cragno, conosciuto per le sue qualità messe in mostra al Cagliari, non sta vivendo un momento felice al neopromosso Monza, con il posto mai conquistato sin da inizio anno. Sia con Stroppa che con Palladino è stato preferito come titolare Michele Di Gregorio.

Radio Kiss Kiss Napoli rivela che sia Sirigu che Demme resteranno in maglia partenopea

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, però, attraverso Radio Goal smentisce l’ipotesi di mercato e rivela che il Napoli non ha alcuna intenzione di prendere un altro portiere per metterlo alle spalle del friulano Meret. Secondo la redazione la società intende proseguire così fino alla fine della stagione, in virtù dell’unione dello spogliatoio e non dovrebbe compiere alcun innesto nel mese di gennaio. Anche Diego Demme, attenzionato da diverse squadre, resterà e di certo conterà su un minutaggio maggiore da parte di Luciano Spalletti.