Napoli, Conte carica la squadra: «Mantenere la vetta a Bologna è un obbligo»

7 Novembre 2025

redazione 7 Novembre 2025
L’aria è più leggera a Castel Volturno, e il sole di novembre sembra restituire al Napoli la serenità smarrita dopo il doppio 0-0 con Como ed Eintracht Francoforte. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, la squadra di Antonio Conte ha ripreso gli allenamenti con uno spirito rinnovato, approfittando del giorno di riposo per ritrovare energie – più mentali che fisiche – dopo una settimana di tensioni e occasioni mancate.

Il tecnico ha subito chiesto una reazione: domenica, al Dall’Ara contro il Bologna, l’obiettivo è chiaro — mantenere la vetta della Serie A. Conte ha ribadito ai suoi giocatori un concetto semplice ma essenziale: «C’è un motivo se siamo primi, nonostante infortuni e difficoltà offensive». E in effetti, come sottolinea Il Mattino di Napoli, la squadra ha dimostrato di saper soffrire e reagire, ritrovando compattezza difensiva e mentalità.

Il primo obiettivo del mese è chiaro: difendere il primato. Un successo a Bologna blinderebbe la leadership, in attesa della terza sosta stagionale. Il Napoli non vince al Dall’Ara da quasi quattro anni, ma il gruppo è consapevole della propria forza. Conte e Lele Oriali stanno lavorando fianco a fianco per trasmettere il giusto equilibrio tra concentrazione e motivazione: proteggere la squadra, ma anche spingerla a superare gli ostacoli.

Come evidenzia ancora Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, il tecnico non ha intenzione di rivoluzionare l’undici: il 4-3-3 visto con l’Eintracht ha funzionato, richiamando i vecchi automatismi del Napoli scudettato. In alternativa, con Elmas in campo, la squadra può trasformarsi in un 4-1-4-1, simile a quello adottato con De Bruyne.

La difesa resta il punto di forza: Rrahmani è tornato leader assoluto, mentre Gutierrez ha dato solidità e freschezza al reparto. Il colombiano si candida per una maglia da titolare anche a Bologna, pur essendo reduce da una lunga assenza.

Sul fronte offensivo, Politano potrebbe rifiatare dopo un periodo intenso: pronto Neres, desideroso di riscatto dopo una prova sottotono in Champions. Intanto, lo staff medico monitora da vicino le condizioni di Lukaku, Gilmour e Spinazzola: per il centrocampista scozzese la situazione è più delicata, con una pubalgia da gestire con prudenza.

Conte lo sa: chiudere al meglio prima della sosta è fondamentale, non solo per la classifica ma anche per l’autostima. Come scrive Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, l’allenatore vuole un segnale chiaro: «Questo Napoli non si lascia trascinare dalla corrente, ma detta la rotta».

