Napoli, cittadinanza onoraria in arrivo per De Laurentiis: Manfredi apre, clima nuovo in città

NAPOLI – Dopo anni di alti e bassi, scontri e tensioni, il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e la città di Napoli sembra aver finalmente trovato un equilibrio nuovo. Tanto che, come anticipato da Il Mattino, il sindaco Gaetano Manfredi starebbe seriamente valutando di conferire la cittadinanza onoraria al presidente della SSC Napoli.

Una proposta che fino a qualche tempo fa sarebbe apparsa improbabile, specie in un contesto cittadino dove – come ricorda il quotidiano – lo stesso Consiglio comunale aveva espresso in passato un atteggiamento conflittuale con il patron azzurro. Persino Nino Simeone, consigliere comunale noto per aver rifiutato simbolicamente la maglia del Napoli, oggi propone il riconoscimento a De Laurentiis: «È giusto concedergli quello che è stato dato ad altri che a Napoli sono rimasti poco, come Luciano Spalletti».

Un cambio di clima: meno tensione, più dialogo

La motivazione non è soltanto sportiva, ma anche sociale e simbolica. Come evidenziato da Il Mattino, «è cambiato il rapporto con la città e la sua gente», con più cuore da entrambe le parti. Durante l’ultima partita di campionato contro il Cagliari, che ha sancito il quarto scudetto, De Laurentiis è stato calorosamente applaudito da tutto lo stadio Maradona. «Non era mai accaduto», sottolinea il quotidiano, nemmeno al culmine dei successi precedenti.

Da imprenditore a napoletano “tecnico”

Il sindaco Manfredi, interrogato sulla possibilità di concedere la cittadinanza, ha risposto senza esitazioni: «Aurelio è un imprenditore visionario e attento ai conti, doppiamente abile. Gli va riconosciuto». Il fatto che oggi si parli di “Aurelio” in questi termini è il segno di un clima istituzionale e umano profondamente mutato.

Lo stesso De Laurentiis, durante i festeggiamenti scudetto, ha ammesso: «Ora il sistema Napoli funziona e le cose si possono fare». Una dichiarazione che arriva anche in seguito alla consegna del masterplan per la riqualificazione dello stadio Maradona, promesso dal Comune e ora allo studio del presidente. Tra gli impegni più imminenti, quello di pagare la riapertura del terzo anello.

6 giugno, Mertens cittadino napoletano

Nel frattempo, la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Dries Mertens è fissata per il 6 giugno. «Mertens ha preso casa a Napoli in tempi non sospetti, si sente napoletano a tutti gli effetti», ha dichiarato Manfredi, che lo definisce «un testimonial della città nel mondo». Un momento simbolico che potrebbe preludere, a breve, all’annuncio per De Laurentiis.

Dopo vent’anni alla guida del Napoli, con quattro scudetti in bacheca e un progetto sportivo tornato competitivo anche in Europa, De Laurentiis è vicino a ricevere il riconoscimento civico più alto della città che lo ha reso figura centrale, discussa ma ora più rispettata, della vita pubblica napoletana.