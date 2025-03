Napoli celebra Pino Daniele: eventi gratuiti per il 70° compleanno dell’artista

Come riportato da Repubblica Napoli, il 19 marzo Napoli si fermerà per celebrare il 70° compleanno di Pino Daniele con quattro eventi gratuiti, pronti a trasformare la città in un grande palco dedicato al cantautore scomparso.

Dai concerti in Piazza del Gesù e al Palapartenope, fino a un flashmob a Piazza Municipio e un incontro culturale a Port’Alba, il capoluogo campano renderà omaggio a uno degli artisti più amati della sua storia musicale.

Piazza del Gesù: una notte di stelle per Pino

L’evento principale, intitolato “Puorteme a casa mia – Je sto vicino a te Forever”, si terrà in Piazza del Gesù alle 21 ed è stato ideato dal fratello di Pino, Nello Daniele, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli e la partecipazione della Rai, che realizzerà uno speciale in onda il 20 aprile.

Sul palco saliranno artisti del calibro di Audio 2, Francesco Baccini, Mario Biondi, Rossana Casale, Eugenio Finardi, Negrita, 99 Posse, Morgan, Michele Zarrillo e molti altri. A condurre la serata sarà Serena Autieri, mentre la musica sarà affidata a una resident band composta da musicisti che hanno suonato con Pino, tra cui Tony Cercola, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Marco Zurzolo.

Il sindaco Vincenzo De Luca ha sottolineato il valore simbolico dell’evento: «Non ci saranno politici, sarà una festa di arte e calore umano».

Palapartenope: sold out per “Je sto vicino a te”

Sempre alle 21, il Palapartenope ospiterà il concerto “Je sto vicino a te”, organizzato da Rino Manna con il patrocinio di Regione e Comune. L’evento, già sold out, vedrà la partecipazione di artisti come Leo Gassmann, Pietra Montecorvino, Marisa Laurito, Paolo Vallesi, Daniele Vitale, Luca Ward e interventi speciali di Renzo Arbore e Ornella Vanoni.

Negli spazi del teatro sarà inoltre allestito un angolo memorabilia, con manifesti, scalette, foto e cimeli storici legati ai concerti di Pino Daniele.

Flashmob a Piazza Municipio: l’omaggio di “Terra mia”

Alle 14, davanti al Teatro Mercadante, il cantautore Canio Loguercio e la regista Alessandra Cutolo guideranno un flashmob dedicato a “Terra mia”, uno dei brani più emozionanti di Pino Daniele. L’iniziativa unirà musicisti, artisti e cittadini, coinvolgendo anche le ragazze del progetto “I Sud” del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale.

«Invitiamo chiunque voglia ricordare Pino a partecipare con percussioni e strumenti acustici», ha dichiarato Loguercio.

Port’Alba: incontri e letture per raccontare Pino Daniele

Infine, a Port’Alba, dalle 18, il critico Pier Luigi Razzano e il giornalista Gianni Valentino presenteranno i loro libri dedicati al cantautore, “A Napoli con Pino Daniele” e “Feeling Pino Daniele”. L’evento sarà moderato da Pasquale Scialò, con letture di Gabriella Vitiello e un omaggio musicale di Maria Mauro.

Una città in festa per un’icona senza tempo

Napoli si prepara a vivere una giornata di celebrazioni per il suo artista simbolo, riportando la musica e l’anima di Pino Daniele nelle strade della città. Un tributo che, come ogni anno, unirà generazioni diverse nel nome della sua arte immortale.