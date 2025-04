Siamo tutti delusi: Ferrari-Hamilton, sarà addio | Scelto il suo sostituto

Il matrimonio più atteso dell’anno rischia di concludersi prima del previsto, e le ragioni non sono affatto romantiche.

L’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari era stato accolto con entusiasmo quasi religioso. Dopo anni di corteggiamenti e indiscrezioni, il sette volte campione del mondo aveva finalmente accettato la sfida più iconica del paddock: riportare la Rossa ai vertici della Formula 1.

Tifosi in visibilio, magliette vendute a raffica e un’attesa spasmodica per vederlo in tuta rossa. Ma l’idillio ha iniziato a scricchiolare già dopo le prime gare del campionato 2025. La Ferrari si è mostrata ancora distante dal livello delle big, e Hamilton non è riuscito a fare la differenza come sperato.

Le prime uscite sono state un misto di frustrazione e rassegnazione. Lewis ha mostrato professionalità, certo, ma anche un certo distacco. L’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a conferenze stampa sempre più tese, e a radio team pieni di domande senza risposte.

Se da un lato il Cavallino Rampante continua a lavorare alacremente sullo sviluppo della vettura, dall’altro inizia a farsi strada una consapevolezza dolorosa: l’effetto Hamilton non basta. La squadra resta competitiva, ma non vincente. E a Maranello vincere non è un optional.

Ferrari, la pressione sale

All’interno del team cresce il nervosismo. I punti raccolti finora non sono sufficienti per competere con Red Bull e Mercedes, e il gap tecnico sembra ancora ampio. Le aspettative disattese iniziano a pesare anche sui rapporti interni, e le prime crepe si intravedono nei briefing post gara.

Hamilton, noto per il suo talento ma anche per la sua sensibilità ambientale e politica, ha iniziato a mostrarsi sempre meno coinvolto. Alcuni insider parlano di un pilota “mentalmente già altrove”, mentre il paddock inizia a chiedersi se questa esperienza italiana sia destinata a finire prima ancora di ingranare davvero.

L’indiscrezione clamorosa: già pronto il nome del sostituto

Secondo fonti vicine alla scuderia, l’ipotesi di un addio anticipato non è più un tabù. Se i risultati non dovessero migliorare in fretta, Hamilton potrebbe lasciare la Ferrari già alla fine di questa stagione. Una possibilità che fino a poche settimane fa sembrava impensabile, ma che ora è più concreta che mai.

E Maranello? Non resta a guardare. Anzi, sogna in grande. Il nome che circola nei corridoi è di quelli che fanno tremare l’intero paddock: Max Verstappen. Il sogno proibito, il pilota che domina da anni, potrebbe diventare l’erede designato di Hamilton. Un colpo che riporterebbe la Ferrari al centro del mondo. Ma per ora, c’è solo silenzio. E una stagione da finire.