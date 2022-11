Padovan: “Il campionato è finito. Il Napoli vincerà non solo lo scudetto”

Giancarlo Padovan è sicuro che il campionato è finito e che il Napoli vincerà non solo lo scudetto

Giancarlo Padovan, opinionista Sky, è sicuro che il campionato è finito. Queste le sue parole ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il campionato è finito. Se volete che stia zitto per scaramanzia non lo faccio affatto. Per me il campionato è chiuso da ieri sera, non era mai successo al Napoli che avesse addirittura otto punti di vantaggio sulla seconda. Ci vuole veramente qualcosa di incredibile affinché non siano gli azzurri a vincere questo scudetto. Vince contro tutto e contro tutti, si è visto ieri come si è liberato del piccolo Empoli, che non è mai facile da affrontare”.

Secondo Padovan Spalletti merita di conquistare un successo importante