Napoli-Cagliari, scatta il piano scudetto: maxischermi, stop al traffico e 9 postazioni sanitarie

La città di Napoli si prepara a vivere un possibile momento storico: la partita di domani contro il Cagliari potrebbe valere lo scudetto. E con l’attesa alle stelle, scatta un piano sicurezza senza precedenti. Come racconta Alessio Gemma su “la Repubblica – Napoli”, il Comune e la Regione hanno messo in campo un dispositivo da oltre 950 mila euro, tra maxischermi, presidi sanitari, chiusure al traffico e trasporti pubblici potenziati.

Maxischermi in città e in 53 comuni

Sono tre i maxischermi installati a Napoli – piazza Plebiscito, piazza Mercato e piazza Giovanni XXIII a Scampia – che si affiancheranno ad altri 53 nei comuni dell’area metropolitana, da Acerra a Visciano. L’obiettivo, spiega Gemma, è evitare l’afflusso massiccio in città, permettendo a tutti di vivere l’evento “come allo stadio” ma nelle proprie piazze. Dopo lunghe trattative, è arrivato il via libera di Dazn per la trasmissione della partita in chiaro solo sui maxischermi pubblici.

Stop al traffico e oltre mille agenti in campo

A partire dalle 20:30 di domani, 84 varchi chiuderanno il centro cittadino al traffico: interdette anche le gallerie Laziale e Quattro Giornate, mentre saranno garantiti gli accessi ai principali ospedali. L’ordinanza prevede il divieto di sosta in un raggio di 300 metri dai presidi sanitari, dalle 18 di domani fino alle 12 di sabato. Saranno oltre mille gli agenti delle forze dell’ordine impiegati, con la chiusura che interesserà Mergellina, piazza Municipio, via Monteoliveto, via Torquato Tasso, salita della Grotta, via Orazio e via Pessina.

Trasporti potenziati, sciopero precettato

Nonostante uno sciopero ferroviario, il prefetto Michele Di Bari ha precettato i lavoratori della Linea 2 della metropolitana, garantendo corse regolari fino alle 4 del mattino. Cumana, Circumflegrea e metro Piscinola-Aversa si fermeranno alle 2 e riprenderanno il servizio tra le 5 e le 6. «Tutte le corse sono state individuate – ha detto il prefetto – possiamo assicurarle per tutta la notte».

Festa lunedì sul lungomare: due bus scoperti e transenne

Nel caso di vittoria, la grande festa scudetto sarà lunedì. Prevista una sfilata di 2,5 km con due bus scoperti, quattro maxischermi (piazza Sannazaro, via Partenope, via San Pasquale e largo Sermoneta), elisoccorso alla Rotonda Diaz e un gommone per salvataggi in mare. Transenne su via Sannazaro e piazza Vittoria: i tifosi saranno accolti solo dal lato Villa Comunale, con divieto di sosta sul marciapiede lato mare.

Ticket, bagarinaggio online e settore ospiti vuoto

I biglietti per Napoli-Cagliari sono introvabili. Come riporta ancora Gemma su “la Repubblica – Napoli”, lunghissime code su TicketOne si sono registrate fino a ieri, mentre sul web è riesploso il bagarinaggio digitale, con prezzi fino a dieci volte superiori al listino. Il cambio nominativo non è previsto: chi compra online rischia di essere bloccato ai tornelli. Il settore ospiti resterà quasi deserto (una quarantina i tifosi del Cagliari attesi): i 2.500 posti liberi potrebbero essere riservati a bambini delle scuole calcio, in un’ottica sociale.

Piano sanitario straordinario: 9 postazioni di soccorso

Domani saranno attive 9 postazioni di pronto soccorso, dotate di medici, infermieri e ambulanze. Ogni health point prevede anche coppie di operatori sanitari appiedati, secondo il piano ideato dal direttore del 118 Giuseppe Galano. Il dispositivo sarà replicato lunedì, con supporto anche via elicottero e via mare.