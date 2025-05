Manfredi: «Napoli è pronta, viviamo il sogno scudetto con testa, cuore e passione»

Un tempo tifoso della Juventus, oggi Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è un appassionato sostenitore azzurro, coinvolto in prima persona nell’attesa della possibile nuova impresa della squadra di Antonio Conte. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il primo cittadino racconta la sua trasformazione, la forza dell’identità cittadina attorno alla squadra e il lavoro dietro le quinte per preparare la grande festa.

Dalla Juventus al cuore azzurro

«Da bambino tifavo Juventus, a Nola si cresce in bianco e nero. Ma Napoli ti travolge. Lo scudetto del 2023 mi ha cambiato: era impossibile non sentire di far parte di qualcosa di più grande», confessa Manfredi alla Gazzetta. E oggi è lui il primo tifoso tra i tifosi. Vive con emozione l’attesa per Napoli-Cagliari, la sfida che potrebbe riportare il tricolore sul Golfo dopo appena due anni.

Conte? Il leader giusto per questa Napoli

«Conte è un grande professionista, esigente con sé stesso e con gli altri. Ci ho parlato più volte, è rimasto colpito dalla passione della città e ha scelto di viverla anche con la sua famiglia. Napoli ha bisogno di uomini così», dichiara il sindaco, riconoscendo nel tecnico ex juventino il motore della nuova rinascita calcistica partenopea.

I suoi idoli: Di Lorenzo e McTominay

Tra i giocatori che lo hanno conquistato: Di Lorenzo, «esempio costante, sempre pronto ad aiutare i compagni», e Scott McTominay, definito «un acquisto straordinario». Una dichiarazione che conferma quanto Manfredi segua da vicino il percorso della squadra.

Una città pronta a festeggiare

L’intervista alla Gazzetta tocca anche il tema più atteso: la festa scudetto. «Abbiamo lavorato con le istituzioni per preparare un evento partecipato, sicuro e indimenticabile», spiega il sindaco. «C’è un’aria elettrica in città, la si respira ovunque. Ma in campo serviranno testa e cuore». Maxischermi, viabilità straordinaria, elisoccorso e mezzi pubblici potenziati: il piano è pronto, ora manca solo il verdetto del campo.

Il sogno stadio e l’eredità di Maradona

«Abbiamo consegnato un masterplan a De Laurentiis per la riqualificazione dello stadio Maradona», annuncia Manfredi. «Napoli merita uno stadio moderno, il Comune farà la sua parte». E sul mito eterno di Diego Armando Maradona: «Vive nei murales e nei vicoli. Ma sogniamo anche un museo nel nuovo stadio».