Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali. Ancelotti lancia Mertens e Lozano

Il Napoli cambia ancora pelle dopo la vittoria di Lecce. gli azzurri sfidano un Cagliari reduce da due vittorie consecutive.







Napoli–Cagliari si gioca nel turno infrasettimanale valido per la 5ª giornata di Serie A. I sardi, dopo un avvio difficile nel quale hanno collezionati due ko interni (Brescia e Inter), si sono rialzati e hanno conquistato sei punti nelle ultime due giornate andando a vincere a Parma e piegando per 3-1 il Genoa alla Sardegna Arena.

Per la formazione di Maran, però, la tradizione contro i partenopei non è felice, infatti, i rossoblù hanno perso tutti gli ultimi sette scontri diretti in Serie A: è la striscia aperta di sconfitte consecutive più lunga per i sardi contro una singola avversaria nella massima serie.

La squadra di Ancelotti è poi in salute, e dopo il ko contro la Juve ha collezionato ben tre vittorie, quelle contro Sampdoria e Lecce in campionato e quella contro i campioni d’Europa in carica del Liverpool in Champions League.

NAPOLI CAGLIARI LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Callejon, Allan, Zielinski, Insigne, Mertens, Lozano. ALL.: Ancelotti. A disp.: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Malcuit, Koulibaly, Elmas, Fabian, Milik, Llorente, Younes.







CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Lu.Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Rog; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Maran. A disp.: Rafael, Aresti, Mattiello, Cacciatore, Pinna, Lykogiannis, Cigarini, Walukiewicz, Castro, Deiola, Cerri, Birsa.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.