Napoli-Cagliari, i convocati di Spalletti. Tornano Demme e Mertens: Le probabili formazioni

Convocati Napoli, Tornano Demme e Mertens. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per la gara contro il Cagliari.

NAPOLI-CAGLIARI: I CONVOCATI DI SPALLETTI

Il Napoli capolista ospita il Cagliari nel posticipo domenicale serale del 6° turno di Serie A. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati:

Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.

Spalletti in conferenza stampa aveva anticipato la convocazione per Mertens e Demme:

“Dries Mertens è stato convocato. Abbiamo accelerato un po’ il rientro, ma ci teneva fortemente a far parte di questo gruppo. Il nostro responsabile sanitario, Raffaele Canonico, ha avuto anche il via libera dal professore che l’ha operato alla spalla. Ci sarà pure Demme. Sta bene. Il ritorno di Diego è fondamentale: abbiamo avuto la coperta un po’ corta a centrocampo sin dalla preparazione estiva e il recupero è prezioso”.

PROBABILI FORMAZIONI

Spalletti ritrova Demme e Mertens tra i convocati. Fra i pali ancora Ospina preferito a Meret, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Rrahmani dovrebbe giocare titolare dopo aver recuperato dal colpo subito a Marassi. In mediana Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski, col polacco pronto a trasformare il 4-3-3 in 4-2-3-1. Osimhen sarà il centravanti, con Politano in lotta con Lozano per completare il tridente insieme ad Insigne.

Tanti dubbi per Mazzarri visto il momento negativo della squadra. Davanti tandem offensivo composto da Joao Pedro e Keita. A centrocampo è probabile il ritorno dall’inizio di Strootman. In difesa Caceres potrebbe tornare titolare sulla destra. Fra i pali ci sarà Cragno. In lizza per due maglie al centro della difesa Ceppitelli, Godin e Carboni. Out Farias.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro; Keita.