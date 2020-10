Live di Napoli-AZ alkmaar. Le formazioni ufficiali, il tabellino gli Highlights e gol della sfida di Europa League.



Rispetto alla partita contro l’Atalanta sono tre i cambi di Gattuso: Meret per Ospina in porta, Maksimovic per Manolas in difesa e Lobotka per Bakayoko a centrocampo. Tutto confermato invece davanti dove alle spalle di Osimhen agiranno Lozano, Mertens e Politano.

Nelle file degli olandesi c’è il talentuoso Koopmeiners, mentre il tridente offensivo è formato da Sugawara, De Wit ed il nuovo acquisto Karlsson.

NAPOLI-AZ ALKMAAR LIVE- SECONDO TEMPO TEMPO

Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alle prossime partite di Europa League.

Debutto con tre punti, dunque, per la squadra di Arne Slot. Nonostante le difficoltà dovute al Covid e ad un attacco ridotto all’osso, l’AZ vince al San Paolo grazie ad una tenuta difensiva perfetta. Il Napoli non è riuscito a segnare ad una squadra che subiva gol da 13 partite consecutive tra amichevoli, campionato e preliminari di Champions League.

Inizia con una sconfitta il cammino europeo del Napoli di Rino Gattuso. I partenopei sono incapaci di trasformare il dominio territoriale in occasioni da rete, venendo puniti sull’unica occasione avuta dall’AZ. Il giustiziere è de Vit, bravissimo ad inserirsi sul cross all’indietro di Svensson e a incrociare col destro la rete che sigilla il match in favore della formazione olandese.

Finisce qui, Napoli-AZ 0-1.

90+5′ Palla messa bene da parte di Mario Rui. Sul secondo palo si inserisce Di Lorenzo, senza però trovare lo specchio della porta. Sfuma anche questa opportunità per la squadra di Gattuso.

90+4′ Fallo su Demme da parte di Leeuwin. Punizione affidata al sinistro di Mario Rui: ultima occasione per il Napoli.

90+3′ La difesa olandese ribatte un cross dalla trequarti di Di Lorenzo, sulla ribattuta ci prova da lontanissimo Mario Rui: palla altissima.

90+2′ Ancora due minuti per l’assalto del Napoli. AZ tutto chiuso in area di rigore, sotto la pressione costante dei partenopei.

90′ Quattro minuti di recupero segnalati dall’arbitro Stefanski.

90′ Cartellino giallo per Koulibaly, intervento scomposto su de Wit.

88′ Sostituzione AZ: esce Karlsson, entra Guðmundsson.

88′ Sostituzione AZ: esce Midtsjø, entra Leeuwin.

87′ Sbaglia tutto Fabian da posizione defilata, pescato bene da Insigne. Ennesima occasione sprecata dai padroni di casa.

86′ Ultimi minuti di speranza in casa Napoli. I partenopei si gettano tutti in avanti alla ricerca della rete del pareggio.

84′ L’ingresso di Bakayoko fa avanzare la posizione di Fabian. L’ex Milan si schiera in mezzo insieme a Demme durante gli ultimi minuti di assalto del Napoli.

68′ Palla perfetta dalla trequarti di Mario Rui. Mancino disegnato sulla testa di Petagna che, appena entrato, non trova la porta per questione di centimetri. Vicinissimo l’ex Spal alla prima rete con la maglia del Napoli in stagione.

63′ Si fa vedere subito il nuovo entrato Mario Rui. Il portoghese pennella dalla sinistra un cross perfetto per la testa di Osimhen che, però, non riesce a incrociare a sufficienza: conclusione che finisce, debole, tra le braccia di Bizot.

62′ Gattuso non perde tempo ed inserisce forze fresche per provare ad acciuffare la rete del pareggio. Subito dentro Lorenzo Insigne, dopo lo stop forzato delle ultime settimane, al posto di Lozano.

59′ Sostituzione Hirving Rodrigo Lozano Bahena Lorenzo Insigne. Sostituzione Elseid Hysaj Mário Rui Silva Duarte

57′ Assist Jonas Svensson

57′ Gol Dani de Wit

53′ Calcio d’angolo battuto perfettamente dagli uomini di Gattuso. Sale in cielo Koulibaly che non trova di un soffio la porta difesa da Bizot.

53′ Ci prova il Napoli sulla sinistra. Con pazienza Hysaj trova il corridoio per Lozano: il messicano mette in mezzo un pallone invitante per Osimhen, anticipato di un soffio dalla difesa olandese.

50′ Cinque minuti passati nella ripresa, ancora 0-0 al San Paolo. AZ che continua a difendersi bene e ripartire in contropiede, senza però creare grattacapi alla difesa del Napoli.

47′ Lancio perfetto di Lozano per l’inserimento in area di Osimhen: l’attaccante ex Lille prova ad anticipare Bizot in uscita, ma calcia di poco a lato.

46′ Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dall’AZ.

Comincia il secondo tempo

Napoli fermo ancora sullo 0-0 contro l’AZ nella prima giornata di Europa League. La squadra di Gattuso domina il possesso palla, giocando spesso nella metacampo avversaria, ma non crea molte occasioni da rete per passare in vantaggio. La più grande ce l’ha tra i piedi Mertens, al 35esimo, che sfiora con il destro a giro il gol dell’1-0.

NAPOLI-AZ ALKMAAR LIVE- PRIMO TEMPO

finisce il primo tempo

45′ + 1′ Intervento duro e in ritardo di Wijndal su Politano. L’ex esterno dell’Inter rimane a terra dolorante, ma nonostante ciò non estrae il cartellino giallo l’arbitro Stefanski.

45′ Saranno 2 i minuti di recupero in questo primo tempo.

45′ Gattuso vede il Napoli un po’ confusionario, poco pulito nelle giocate, e prova a scuotere i suoi per gli ultimi minuti del primo tempo.

42′ Tutto il Napoli in pressione, costringendo la difesa ospite ad indietreggiare dentro l’area di rigore. Densità in mezzo al campo che, però, mette in difficoltà la manovra partenopea. Fermi ancora sullo 0-0 nonostante il dominio territoriale gli uomini di Gattuso.

39′ Azione avvolgente del Napoli che, con continui cambi di campo, prova a rendersi pericoloso. Lozano riceve da Politano, si accentra e conclude col destro: pallone respinto dalla difesa olandese.

37′ La partita si gioca, anche per scelta dell’AZ, nella metacampo olandese. Il Napoli prova ad aumentare i giri del motore per chiudere il primo tempo in vantaggio.

35′ Contropiede micidiale e grande occasione per il Napoli. Osimhen scambia con Mertens che, rientrato sul destro, calcia a giro: pallone che lambisce il palo alla sinistra di Bizot. Padroni di casa vicinissimi alla rete del vantaggio.

34′ Doppio errore del Napoli, prima di Fabian e poi di Koulibaly, che poteva costar caro alla difesa partenopea. Sugawara conquista il pallone al limite, ma calcia fuori di poco.

28′ Bell’inserimento centrale di Mertens, messo giù da Midtsjø ai 30 metri: punizione pericolosa per il Napoli.

25′ La posizione che sta facendo davvero male all’AZ è quella di Di Lorenzo. Il terzino destro del Napoli si inserisce spesso centralmente, creando superiorità numerica sulla trequarti offensiva, e continua a creare pericoli alla difesa olandese.

24′ Continua a insistere il Napoli centralmente. Provano la triangolazione Mertens e Fabian, palla che arriva in qualche modo a Osimhen che calcia immediatamente col destro. Conclusione che, da buona posizione, trova pronto Bizot.

22′ Cresce la squadra di Gattuso. Imbucata centrale di Lozano per Politano che, dal limite, calcia di sinistro: tiro diretto all’angolino che impegna severamente Bizot.

21′ Buona azione sulla destra per il Napoli: taglio di Politano e sovrapposizione perfetta di Di Lorenzo. Cross pennellato dell’ex Empoli che mette in appresione la difesa olandese, costringendo all’uscita Bizot sulla testa di Osimhen.

19′ Banale palla persa di Hysaj sulla trequarti difensiva. Ne approfitta Sugawara che guadagna il possesso e mette in moto Midtsjø: conclusione che finisce distante dalla porta di Meret.

17′ Calcio di punizione battuto da Politano alla ricerca dell’inserimento di Lozano. L’attaccante messicano aggancia bene, ma non trova il contatto con il pallone: conclusione strozzata, che finisce docile tra le braccia di Bizot.

15′ Prima conclusione del match: Karlsson parte da sinistra, si accentra, e fa partire una conclusione debole. Facile la presa di Meret.

13′ Pescato benissimo tra le linee Osimhen che, però, al momento del lancio di Di Lorenzo si trova in posizione di fuorigioco. Inutile la conclusione a rete dell’attaccante napoletano.

11′ AZ che si affaccia timidamente in avanti, ma il corner di Koopmeiners non ha gli effetti sperati. Il Napoli con calma conquista palla e riparte.

8′ Compatto dietro l’AZ che sembra interpretare la classica partita in attesa del Napoli. Ora la squadra di Gattuso è padrona della metacampo avversaria.

5′ Prova ad accendersi l’attacco del Napoli. Lozano cerca Mertens in profondità che, però, non controlla bene in area facendo sfumare la possibilità

2′ Prova l’inserimento in area di rigore de Wit, fermato ottimamente da Maksimovic.

1′ Inizia il match! Primo pallone giocato dal Napoli.

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano momentaneamente negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d’inizio del signor Stefanski. Titolari che fanno ora il loro ingresso in campo al San Paolo: tutto pronto per l’inizio di Napoli-AZ.

Napoli-AZ alkmaar live. Gattuso rilancia Maksimovic in difesa e Lobotka a centrocampo, tutto confermato in attacco con Politano, Lozano e Mertens dietro Osimhen.

Le formazioni ufficiali di Napoli-AZ Alkmaar

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Lobotka, Politano, Mertens, Lozano, Osimhen.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Karlsson.

