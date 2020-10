Napoli-AZ Alkmaar: 0-1, gli azzurri roboanti in campionato si fanno beffare dagli olandesi al San Paolo. Pessimo esordio in Europa League.

Napoli-AZ Alkmaar 0-1. Nonostante la mole di tiri da parte del Napoli, a vincere la prima gara europea è stato l’AZ: decisiva la rete di De Wit nella ripresa.

Roboante in Serie A, deludente in Europa League. Il Napoli rimedia la prima sconfitta stagionale sul campo, dopo il 3-0 a tavolino contro la Juventus: a festeggiare in quel del San Paolo è l’AZ di Alkmaar, capace di espugnare il campo degli azzurri di misura, nonostante una prestazione dominante dei partenopei.

Maggiori occasioni, più possesso palla, ma zero goal per un Napoli che comincia a giocare ogni tre giorni come il resto delle squadre italiane impegnate in Europa: stavolta nessun punto portato a casa e avventura continentale che non parte con il piede giusto.

Urlo silenziato al quarto d’ora per il Napoli, con Osimhen che si è visto annullare un goal per posizione di fuogioco dopo l’ottimo scatto su palla in verticale di Di Lorenzo e conclusione vincente seguente.

Azzurri vicini al goal più volte, ma la difesa totale dell’AZ ha evitato il peggio a ripetizione. Tenendo il risultato sulll 0-0 in chiusura di primo tempo.

Nella ripresa stesso copione, uno-due veloci e occasioni per tutto l’attacco del Napoli, senza risposta positiva però. E così al primo tiro nello specchio, dopo che Sugawara aveva conluso a lato nella prima frazione, l’AZ trova il goal: Svensson mette in mezzo dalla destra per De Wit, che solissimo al centro, lasciato a distanza da Koulibaly (alle 200 presenze ufficiali con gli azzurri), ha spedito di prima alle spalle di Meret.

Gattuso decide così di rivoltare il suo Napoli inserendo il rientrante Insigne, oltre a Demme, Mario Rui e Petagna. E’ proprio l’ex SPAL a sfiorare il pareggio con un bel colpo di testa su corner, ma la palla termina a lato lasciando senza reti il team azzurro. Nuovamente sulla terra in vista del campionato e del derby contro il Benevento, domenica prossima.

IL TABELLINO NAPOLI-AZ 0-1

MARCATORI: 57′ De Wit

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (59′ Mario Rui); Fabian, Lobotka (66′ Demme); Politano (83′ Bakayoko), Mertens, Lozano (57′ Insigne); Osimhen (66′ Petagna)

AZ (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midsjo (88′ Leeuwin), De Wit, Koopmeiners; Sugawara, Stengs, Karlsson (89′ Gudmundsson)

Arbitro: Stefanski

Ammoniti: De Wit (A), Koulibaly (N)