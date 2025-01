Napoli-Atalanta: Conte ha un solo obiettivo. Entusiasmo alle stelle

Gli azzurri affrontano la trasferta di Bergamo dopo l’addio di Kvaratskhelia.



Il Napoli si prepara alla prima sfida del dopo Kvaratskhelia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri arrivano al match di Bergamo da capolista e campione d’inverno, ma dovranno fare a meno del georgiano, autore finora di 5 gol e 3 assist in stagione.

Antonio Conte ha già preparato la squadra a questa assenza. Il tecnico, che ha plasmato un Napoli “assatanato” in pochi mesi, da una settimana ha fatto intendere al gruppo di dover fare i conti con l’addio del talento georgiano. La risposta è stata da grande squadra.

L’entusiasmo intorno alla squadra è alle stelle: duemila tifosi si raduneranno oggi a Capodichino per salutare la partenza del bus, con molti supporters che seguiranno gli azzurri fin dal raduno di Castel Volturno.

Conte ha un obiettivo chiaro: dimostrare che questo Napoli può vincere anche senza Kvaratskhelia. Come sottolinea Il Mattino, il tecnico ha dato alla squadra “un cuore d’acciaio e la forma dell’acqua”. La miglior difesa del campionato con 12 clean sheet in 20 partite è la prova di come il tecnico abbia già lasciato il suo marchio. La sfida con l’Atalanta di Gasperini sarà il banco di prova perfetto per dimostrare che gli azzurri sono pronti a lottare per lo scudetto fino alla fine.