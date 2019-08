Napoli, Ancelotti su Twitter: “possiamo vincere lo scudetto.

Napoli, Ancelotti su Twitter suona la carica: “possiamo vincere lo scudetto”. Il tecnico soddisfatto per il mercato si prepara a vincere il campionato.







Parte questa sera la serie A 2019-20. Il Napoli sarà di scena a Firenze. Gli azzurri sono consideratati alla pari dell’Inter i principali antagonisti della Juventus. Il Napoli a differenza dei nerazzurri ha dalla sua il vantaggio di non aver cambiato tecnico e un gioco collaudato negli anni. I partenopei hanno tutto per poter vincere uno scudetto che nel capoluogo Campano manca da tanti anni.

Carlo Ancelotti, su twitter ha suonato la carica per tifosi e giocatori: “Gli obbiettivi sono stati raggiunti, abbiamo la qualità per lottare e per provare a vincere lo Scudetto“.







Gli obbiettivi sono stati raggiunti, abbiamo la qualità per lottare e per provare a vincere lo Scudetto. #ForzaNapoliSempre

Our goals have been achieved and we now have the quality to fight with the objective of winning the Scudetto. pic.twitter.com/rBphqDf4oU

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 24, 2019