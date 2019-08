Corriere. Napoli – Icardi la trattativa si concluderà nelle prossime 48 ore

Napoli -Icardi, 48 ore d’attesa. L’ultima vera pretendente all’attaccante dell’Inter, entra nella due giorni decisiva. Entro lunedì la risposta.









Ancora 48 ore per sapere se tra Napoli e Icardi sarà matrimonio o separazione. Secondo l’edizione odierna del corriere dello sport, da Icardi arrivano segnali verso Napoli.

NAPOLI-ICARDI IN 48 ORE

Nelle prossime 48 ore icardi è chiamato a decidere cosa fare di sé e anche del Napoli. De Laurentiis è l’unico che abbia seriamente presentato una proposta economica all’Inter di 65 milioni e a Wanda Nara, da sei milioni e mezzo che potrebbero anche diventare sette.

E il Napoli, al di là delle apparenze, rimane lì, in religiosa attesa. Entro la deadline la trattativa va risolta in un modo o nell’altro.

Maurito Icardi non ha ancora scelto, anche se gli hanno dato la maglia numero sette, però è disperatamente consapevole di essere al bivio con la sua stessa esistenza. Può andarsene in quella terra che gli avranno raccontato come esalti gli argentini, oppure starsene all’ombra d’una carriera che rischierebbe di finire nel letargo di una tribuna ad oltranza.

L’OMBRA DI WANDA

Mentre Wanda ascolta – sa regalare persino una risposta che sembra aprire verso un universo inesplorato, quando gli viene chiesto se fosse ormai in vista di una nuova esperienza. «Sì».







I manager moderni, astuti e sfrontati come Wanda Nara, riescono a rimescolare lo scenario e a perdersi in quest’orizzonte adesso opaco, con un manciata di caratteri dedicate alle wags dell’Inter. «Un altro anno insieme…». Non esiste mai una sola verità…