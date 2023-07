Napoli-Anaune Val di Non: Orari e Canali della Diretta TV e Streaming

Napoli-Anaune Val di Non. La prima uscita dei campioni d’Italia, dal ritiro di Dimaro. orari e canali tv e streaming.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli, squadra campione d’Italia, affronta la sua prima partita amichevole del ritiro estivo contro l’Anaune Val di Non. L’incontro avrà luogo allo Stadio Comunale di Dimaro, con calcio d’inizio previsto per le ore 18. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky.

Il neo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, affronterà la sua prima sfida contro il club dilettante dell’Anaune, che rappresentava anche il primo match della scorsa stagione. Garcia ha iniziato il percorso della sua squadra con i riservisti, in attesa dell’ingresso dei campioni come Osimhen, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lobotka e Meret, che sono arrivati al ritiro da pochi giorni.

Tra i titolari che prenderanno parte all’amichevole ci saranno invece Juan Jesus, Mario Rui e Matteo Politano. Quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky, esprimendo il suo desiderio di avere più continuità rispetto alla scorsa stagione: “Voglio giocare più partite e fare più gol”, ha affermato. Politano ha anche aggiunto che discuterà del suo futuro con il procuratore e con la società.

La partita potrebbe rivelare nuovi sviluppi riguardo al ruolo di Hirving Lozano, l’ala destra che è in scadenza di contratto il prossimo anno e che è attualmente in trattative con il Napoli.

Napoli-Anaune Val di Non: orari e canali

La gara amichevole Napoli-Anaune Val di Non, è in programma alle ore 18 allo stadio Comunale di Dimaro e sarà visibile su Sky (Sky Sport Calcio e 251) e in streaming su Sky-Go e Now.

Dove vedere Napoli-Anaune Val di Non in diretta TV

Napoli-Anaune Val di Non sarà visibile in diretta tv, in esclusiva su Sky.

Dove vedere Napoli-Anaune Val di Non in streaming

La partita tra Napoli e Anaune Val di Non, sarà visibile in streaming su Sky-Go e Now dai rispettivi abbonamenti.

Non perdere l’opportunità di seguire in diretta la partita Napoli-Anaune Val di Non e di assistere all’esordio di Garcia come tecnico del Napoli. Sintonizzati su Sky alle ore 18 per non perdere un minuto di azione!