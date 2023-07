Bernardeschi vuole il Napoli, ha parlato con Insigne: Il retroscena

Federico Bernardeschi, attualmente al Toronto, vuole tornare in Italia e indossare la maglia del Napoli. Rivela il suo sogno al capitano Lorenzo Insigne.

Calciomercato Napoli. Federico Bernardeschi, attualmente attaccante del Toronto FC, sognerebbe di tornare a giocare nel campionato italiano con la maglia del Napoli. Il futuro di Hirving Lozano, attuale ala del Napoli, sembra invece essere sempre più lontano dal club partenopeo, con il Los Angeles FC e altri club che stanno mostrando un forte interesse.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, Bernardeschi sarebbe una delle alternative prese in considerazione dal Napoli per sostituire Lozano, nel caso in cui l’attaccante messicano dovesse lasciare il club. Il destino di Lozano potrebbe essere chiarito all’inizio della prossima settimana.

Per Bernardeschi, indossare la maglia azzurra del Napoli rappresenterebbe un sogno. L’attaccante italiano ha anche parlato con l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, confessando il suo fascino per l’idea di giocare nello storico stadio Maradona.

Nonostante queste voci, al momento non ci sono trattative in corso con Bernardeschi. Tuttavia, il giocatore ha attirato l’attenzione del Napoli in passato e continua a essere un nome apprezzato dal presidente del club, Aurelio De Laurentiis.

Bernardeschi, che ha lasciato la Juventus per il Toronto FC nel 2022, spera di fare un ritorno trionfale nel calcio italiano e di dimostrare di essere ancora un giocatore di alto livello, in grado di fare la differenza sul campo.

Rimane da vedere se il sogno di Bernardeschi di unirsi al Napoli diventerà realtà o se rimarrà solo un desiderio. Per ora, i tifosi azzurri possono solo aspettare e sperare.