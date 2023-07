Pjanic: Napoli vincerà lo Scudetto. Ecco cosa penso di Garcia

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, esprime il suo parere sulla lotta per lo Scudetto, l’arrivo di Giuntoli alla Juventus, e sul nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia. Rivela anche i suoi pensieri sul calcio arabo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, affrontando numerosi temi di attualità nel panorama calcistico.

Parlando del calcio arabo, Pjanic ha affermato di non essere sorpreso dallo sviluppo di questa realtà calcistica: “Lo scorso anno, prima di arrivare qui, sono stato vicino all’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. Non sono stupito dello sviluppo dell’Arabia, negli ultimi anni hanno ospitato tante Supercoppe italiane e spagnole. Il campionato è valido, non come pensano in tanti”.

A proposito della lotta per lo Scudetto nel calcio italiano, l’ex giocatore bianconero sostiene che i soliti club saranno i protagonisti: “La lotta Scudetto sarà la solita: Napoli, Juve, Inter, Milan. Nerazzurri e rossoneri stanno cambiando parecchio. Vedremo…”.

Sull’arrivo di Giuntoli alla Juventus, Pjanic si è espresso positivamente: “È un grandissimo professionista. Quando giocavo in Italia, di Giuntoli si sentiva parlare poco, ma poi al Napoli arrivavano sempre giocatori semi-sconosciuti di talento. Questo dimostra la sua bravura. Sarà di aiuto per Allegri e per il club”.

In merito al nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, Pjanic ha detto: “Garcia ama il 4-3-3, in Europa e in Italia ha sempre ottenuto ottimi risultati. Rudi ha molte qualità ed è abile a gestire il gruppo. È una scelta di continuità con Spalletti, che comunque è una perdita importante. Se resta Osimhen possono anche rivincere lo scudetto, perché no?“.

Queste parole di Pjanic alimentano ulteriormente l’attesa per la prossima stagione di Serie A, con tanti scenari aperti e squadre che si stanno muovendo per rafforzarsi in vista del prossimo campionato.