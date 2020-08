180 milioni per il Napoli dal calciomercato in uscita. In entrata il presidente Aurelio De Laurentiis ha speso oltre 150 milioni di euro.

Il Napoli conta di ricavare oltre 180 milioni dal calciomercato. Secondo quanto riferito dalla redazione sportiva di Radio Marte: “Aurelio De Laurentiis ha speso ben 89 milioni di euro per i suoi acquisti a gennaio, ai quali vanno aggiunti altri 80 milioni per Victor Osimhen. La cifra ascritta a bilancio per comprare l’attaccante nigeriano dal Lille è pari ad 80 milioni“.

“Numeri alla mano, in sette mesi il presidente Aurelio De Laurentiis ha speso oltre 150 milioni di euro. Quanti ne incasserà, però, dalle cessioni? Gli introiti saranno piuttosto alti: parliamo di non meno di 70-75 milioni di euro per Kalidou Koulibaly.

35 arriveranno per Allan, 25 per Nikola Maksimovic: tutti giocatori in uscita. Inoltre, dobbiamo considerare i riscatti obbligatori che dovranno versare altre squadre al Napoli per diversi calciatori in prestito.

Il Napoli, in definitiva, arriverà ad incassare ben oltre 180 milioni di euro dal calciomercato in uscita“.

Il Napoli lavora anche per i rinnovi, hanno prolungato la loro avventura azzurra i due terzini Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, ma anche il centrocampista Eljif Elmas.

Il macedone ha subito convinto lo staff tecnico di mister Gattuso per qualità e grinta mostrata in campo nell’arco dell’ultima stagione. Importanti inoltre i passi avanti mostrati da Di Lorenzo, che a suon di prestazioni si è conquistato anche la maglia della Nazionale.

Infine sempre prezioso il contributo di Mario Rui, bravo a sfruttare le occasioni avute negli ultimi anni: il portoghese ha già messo insieme 144 presenze in Serie A con 11 assist e tre goal.

INTRIGO GABRIEL

Il Napoli ha individuato in Gabriel, centrale difensivo del Lille, il sostituto naturale di Koulibaly. Secondo quanto riferisce l’emittente ESPN, l’Arsenal nelle ultime ore avrebbe superato il Napoli. Gli inglesi hanno fiducia di chiudere presto, per 22 milioni di sterline, l’acquisto 22enne difensore brasiliano.

ALLAN SEMPRE PIÙ VICINO ALL’EVERTON

L’Everton si avvicina alla richiesta fatta dal Napoli per Allan. Secondo i media inglesi, il club di Carlo Ancelotti si starebbe avvicinando alla richiesta del Napoli di 27 milioni di sterline.

Altro affare che potrebbe concretizzarsi da qui a poco è quello relativo a Ünder e Milik.

Secondo voci dell’ultim’ora Napoli e Roma ci stanno provando, ne hanno parlato ripetutamente De Laurentiis e Fienga. I due club, hanno buttato giù una bozza che prevede il passaggio dell’esterno del turco verso il San Paolo, e il passaggio di Milik direzione Stadio Olimpico accompagnato da un assegno da quindici milioni di euro.