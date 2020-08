Pedullà di Sportitalia sulla vicenda Gabriel Koulibaly. Il Lille fissa una deadline per la definizione dell’affare.

Alfredo Pedullà è forse una delle poche voci autorevoli quando si parla del calciomercato. Il giornalista ha fatto il punto della situazione Koulibay-Gabriel. Ci sarà questo passaggio di consegne? Queste le parole del giornalista: “Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato di Gabriel dicendo che ci sono tre squadre in corsa per aggiudicarsi il calciatore. Il Napoli lo ha bloccato già da tempo per una cifra vicina ai 25 milioni (comprensivi di bonus), ma occhio anche all’inserimento dell’Arsenal e a quello del Manchester United, che pure prova a strappare il sì del centrale brasiliano”.

Pedullà: “L’affare dovrebbe andare in porto, ma occhio alle sorprese”

Pedullà dice che l’affare dovrebbe andare in porto comunque, però il caso David Silva ci dice che la sorpresa è dietro l’angolo. “Il Napoli ha un accordo in teoria granitico con il Lille, ma il patto è che prima parta Koulibaly, condizione imprescindibile per chiudere Gabriel. Sì, ma quando parte Koulibaly? Il Napoli sta forzando la mano. De Laurentiis non vuole accettare ancora l’offerta del City.

Pedullà svela le strategie di Arsenal e Lille

“L’Arsenal aveva messo a disposizione il cartellino di Papastathopoulos pur di avere il via libera su Gabriel. Comunque sia, dice Pedullà, l’ex Genoa può arrivare lo stesso a Napoli. Giuntoli prenderà due centrali. Il presidente del Lille ha però fissato la deadline. Insomma, nei primi giorni della prossima settimana bisogna prendere una decisione definitiva su Gabriel. Forse la situazione si può già definire nei prossimi giorni”.