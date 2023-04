Diego, mettici la mano tua…

Il Napoli gioca con il Milan senza Victor Osimhen, fuori anche Giovanni Simeone e Giovanni Raspadori non è al meglio.

Permetteteci di mischiare sacro e profano, perché anche storicamente c’è sempre stato questo miscuglio anche nella storia popolare di Napoli, ma di tutti gli altri paesi del mondo.

Ed allora quando si parla di calcio a Napoli dove ha militato il dio del football non si può che gettare uno sguardo al cielo. “Maradò pensaci tu…” lo hanno pensato, scritto e detto migliaia di tifosi napoletani in questi giorni ed in queste ore.

Eh si, perché un pizzico di aiuto ‘divino’ non guasterebbe a questo Napoli che arriva a Milano senza Osimhen. Il nigeriano in questa stagione non ha potuto mai giocare contro il Milan, in nessuno dei tre match svolti fino ad ora ed è in dubbio anche per il ritorno allo stadio Maradona.

Fuori anche Simeone, a causa di un problema muscolare, resta Raspadori, bestia nera del Milan, ma pur sempre non al meglio della condizione.

Milan-Napoli è anche la sfida di Diego Armando Maradona, che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 è stata l’antagonista degli azzurri per la vittoria del titolo.

La speranza è che proprio che nel nome di Maradona la squadra di Spalletti possa dare qualcosa in più, per raggiungere un traguardo prestigioso che si chiama semifinale di Champions League.