Il portiere del Napoli, Alex Meret, commenta il pareggio tra Torino e Napoli. Meret analizza anche i motivi del calo degli azzurri.



Alex Meret, ha commentato lo 0-0 tra Torino e Napoli. Il portiere azzurro autore di una bella prestazione, spiega i motivi del calo degli azzurri:

“Bel tiro angolato di Ansaldi, sono riuscito a deviarla, è stato importante per il risultato. Non va bene il pareggio, volevamo i tre punti, ma non meritavamo di vincere, abbiamo fatto bene in fase difensiva e non bene in attacco.

Giocando ogni tre giorni in un mese si è sentita un po’ di stanchezza, nel secondo tempo non abbiamo avuta la stessa intensità.

Inter-Juve è meglio un pari, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e alla prossima partita”.

“Serve un altro Napoli? Sappiamo che dobbiamo fare meglio. Si può sempre migliorare. Dobbiamo seguire mister Ancelotti e stare tutti uniti. Questo momento finirà prima o poi quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo, sempre concentrati e determinati perchè siamo una grande squadra.



Motivo di questo calo? Non c’è un vero motivo, ci può stare un momento così. Se avessimo segnato con il Cagliari e che con il Genk, non staremmo parlando di questo.

Per noi è un momento negativo, dobbiamo ripartire più forti.

Benedetta sosta? Si, giocando ogni tre giorni la stanchezza si fa sentire, la sosta ci fa bene per ripartire più forte far due settimane”.