Napoli, Conte Chiede rinforzi pesanti: “Sono due grandi calciatori”. Manna si muove

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha dichiarato esplicitamente a Manna la necessità di almeno due grandi rinforzi per la sua squadra.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Nella corsa frenetica verso la preparazione della nuova stagione, Antonio Conte ha lanciato un chiaro segnale al Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna: la squadra ha bisogno di due giocatori di spicco per competere al vertice.

Durante la presentazione del suo staff tecnico, Conte ha sottolineato l’importanza di rafforzare la rosa con calciatori pronti a fare la differenza. “Con Hermoso e Koopmeiners saremmo molto più competitivi, sono dei grandi calciatori,” ha affermato il tecnico leccese, rivelando i suoi obiettivi sul mercato.

Giovanni Manna, attualmente impegnato in diverse trattative, ha ricevuto chiari segnali dallo staff tecnico del Napoli. Il club è pronto a cedere Victor Osimhen per finanziare il trasferimento di Romelu Lukaku e a investire pesantemente per assicurarsi i servigi di Mario Hermoso e Teun Koopmeiners.

Il mercato del Napoli è in fermento, con la società azzurra decisa a compiere mosse significative per soddisfare le ambizioni di Conte. Il tecnico ha evidenziato l’importanza di Hermoso, ex Real Madrid attualmente svincolato, e Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, come pedine cruciali per il proprio progetto di squadra.