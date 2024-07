Anguissa assente, Popovic sorprende: aggiornamenti dal ritiro del Napoli

Ultime dal campo: aggiornamenti su Anguissa e la ‘sorpresa’ Popovic durante la preparazione estiva del Napoli.

Dimaro, 19 luglio 2024 – Il ritiro estivo del Napoli continua a offrire spunti interessanti. Oggi, durante la sessione pomeridiana di allenamento a Carciato, Frank Zambo Anguissa non si è allenato a causa di un problema muscolare ancora in fase di recupero. Al contrario, Victor Osimhen è stato regolarmente presente sul terreno di gioco, nonostante le voci su una sua imminente partenza dal club campano.

La giornata è stata segnata da una partitella tra due formazioni miste. La squadra gialla, composta da Contini; Natan, Rrahmani, Rafa Marin; Mazzocchi, Russo, Cajuste, Spinazzola; Lindstrom, Politano, Cheddira, si è confrontata con la squadra blu, schierata con Caprile; Mezzoni, Juan Jesus, Ostigard, Zerbin, Iaccarino, Popovic, Mario Rui; Ngonge, Simeone, Osimhen.

Tra i momenti salienti, spicca la rete di Popovic, che si è distinto non solo come marcatore ma anche come uno dei giocatori più brillanti in campo. Il talento del giocatore, nonostante la probabile partenza dal club, è stato evidenziato come una risorsa di valore che potrebbe tornare utile in futuro per il Napoli.

La prossima sfida amichevole vedrà gli azzurri confrontarsi con il Mantova, un altro banco di prova cruciale per valutare i progressi del lavoro svolto durante il ritiro estivo. Gli occhi sono puntati sulle prestazioni della squadra e sulle evoluzioni di giocatori chiave come Osimhen, mentre l’assenza di Anguissa rappresenta ancora una questione da monitorare attentamente.