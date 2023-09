MEDIASET: Napoli, nessun caso Kvara-Garcia: il retroscena nello spogliatoio

Dopo la sostituzione polemica in Napoli-Genoa, Garcia e Kvaratskhelia hanno chiarito nello spogliatoio: nessun problema tra i due.

CALCIO NAPOLI. Nessun caso Kvaratskhelia-Garcia in casa Napoli, solo un malinteso rientrato nel post-partita. È questo il retroscena emerso dopo la sostituzione polemica dell’attaccante georgiano in Napoli-Genoa.

Quando Rudi Garcia ha richiamato in panchina Kvara per fare spazio a Zerbin, il giocatore ha manifestato in campo tutto il suo disappunto con un eloquente “ma cosa fai?”. Una reazione dettata dalla voglia di incidere sul match.

Ma come rivelato da Mediaset, nello spogliatoio dopo la gara Garcia e Kvaratskhelia hanno chiarito l’episodio. L’allenatore ha ribadito la fiducia nel talento georgiano, che a sua volta ha compreso la scelta tecnica del mister.

Nessun attrito dunque tra i due, solo una piccola incomprensione figlia della tensione del momento e subito rientrata con un chiarimento a fine gara negli spogliatoi. Il giocatore si è scusato, il tecnico ha rasserenato gli animi.

Un segnale di grande maturità per Kvaratskhelia, che dimostra di saper mettere da parte l’istinto del campione per il bene della squadra. Il Napoli può sorridere: il rapporto tra Garcia e la stella georgiana non è in discussione.