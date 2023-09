Braga, l’agente di Lopes: “Può fare la differenza col Napoli”

L’agente del giocatore del Braga, Rony Lopes, ha parlato prima della sfida di Champions: “Stasera può esser decisivo”.

CALCIO NAPOLI. Alla vigilia di Braga-Napoli di Champions League, l’agente di Rony Lopes, Mikkel Beck, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. Beck ha parlato del match e del suo assistito Lopes: “Se il Braga può vincere contro il Napoli? C’è assolutamente la possibilità”.

L’agente ha poi aggiunto: “Se Rony Lopes giocherà titolare questa sera? Non so ancora la formazione di stasera, ma mi auguro che possa giocare titolare. Secondo me può fare la differenza in questa partita”.

Parole importanti su Lopes, che Beck reputa potenzialmente decisivo nella sfida del Braga contro il Napoli di Garcia, all’esordio europeo.

Il tecnico francese dovrà fare attenzione al talento portoghese, che con le sue giocate potrebbe mettere in difficoltà la difesa partenopea. Un avvertimento chiaro da parte dell’agente alla vigilia di un match delicato.

Braga e Napoli si sfideranno questa sera alle ore 21 per la prima giornata del girone di Champions League. Gli azzurri vogliono partire con il piede giusto, ma dovranno fare attenzione alla voglia di stupire dei portoghesi di Artur Jorge.