Napoli, Garcia: “Ho parlato con Kvara, sa di aver sbagliato. Ecco cosa ci siamo detti”

Prima di Braga-Napoli, Garcia torna sul caso Kvaratskhelia: “Ho parlato con lui, sa di aver sbagliato con quel gesto”.

CALCIO NAPOLI. Alla vigilia di Braga-Napoli, Rudi Garcia è tornato sul caso Kvaratskhelia e il gesto di stizza del georgiano al momento del cambio contro il Genoa. L’allenatore azzurro ha rivelato: “Io parlo con tutti, anche con lui. Sa di aver sbagliato ma non è un problema”.

Garcia ha spiegato di aver avuto un confronto con Kvara: “L’importante è che non sia nervoso perché non segna. Come gli ho detto, si deve concentrare solo sul giocare bene e pensare di essere decisivo non solo con il gol, che arriverà da solo, ma anche con gli assist“.

Parole distensive, che gettano acqua sul fuoco sul presunto caso con il talento georgiano dopo l’incomprensione sul cambio col Genoa.

Ora testa al Braga, gara d’esordio del Napoli in Champions League. Garcia non si sbilancia sull’undici titolare (“Vedrete chi giocherà”) e fissa l’obiettivo: “La Champions è un altro libro che si apre, ci sono solo sei partite, per questo bisogna iniziare forte“.

L’ambizione del tecnico è chiara: “Tre punti sarebbe un ottimo inizio ed è questo il nostro obiettivo”. Il Napoli vuole partire col piede giusto in Europa.