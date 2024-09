McTominay scalda i motori: pronto l’esordio col Napoli a Cagliari

Scott McTominay verso il debutto con il Napoli contro il Cagliari. Conte lo ha provato anche come sottopunta

Scott McTominay si prepara a fare il suo esordio con la maglia del Napoli. Il centrocampista scozzese, arrivato sul gong del mercato estivo, dovrebbe debuttare domenica all’Unipol Arena contro il Cagliari.

Il “granatiere di Lancaster”, come è soprannominato, è pronto all’assalto dei quattro mori. Antonio Conte vede in lui un rinforzo chiave per il centrocampo azzurro, un giocatore che incarna perfettamente il suo credo tattico.

McTominay non è la solita mezzala. Alto 191 cm, è un jolly capace di fare legna in mezzo al campo, ma anche di leggere il gioco e inserirsi in zona gol. Non a caso, torna dalla nazionale con due reti fresche fresche nel suo carniere.

Conte lo ha provato persino come sottopunta in allenamento, segno della sua estrema duttilità. Potrebbe partire dalla panchina, in ballottaggio con Anguissa, ma il suo esordio contro i sardi è praticamente certo.

I tifosi del Napoli non vedono l’ora di vederlo all’opera. Che sia da titolare o a partita in corso, McTominay promette di portare muscoli e gol al centrocampo azzurro. L’Unipol Arena potrebbe essere il palcoscenico perfetto per il suo primo atto in maglia Napoli. Sarà lui la sorpresa che Conte sta preparando per il Cagliari?