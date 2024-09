PSG, Luis Campos smentisce offerte per Osimhen: “Era solo una possibilità”

Il plenipotenziario parigino chiarisce che il PSG non ha avanzato proposte concrete per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen.

Luis Campos, plenipotenziario del Paris Saint-Germain, ha chiarito in esclusiva a Sportitalia che il club parigino non ha mai avanzato un’offerta concreta per Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Campos ha discusso la questione durante un’intervista, chiarendo che l’analisi del mercato ha portato il PSG a concentrarsi su altri profili per il reparto offensivo.

“Osimhen è stato certamente considerato come una delle possibilità,” ha dichiarato Campos. “Tuttavia, la nostra decisione finale è stata quella di proseguire con i giocatori che già abbiamo: Gonçalo Ramos, Kolo Muani e Marcos Asensio. Siamo molto soddisfatti di queste scelte.”

Campos, che ha portato Osimhen al Lille nel 2019, ha sottolineato il rispetto e l’amicizia che lo legano al giocatore nigeriano. Tuttavia, ha ribadito che non è stata avanzata nessuna offerta ufficiale per il suo trasferimento al PSG.

Quando gli è stato chiesto se il PSG avesse contattato il Napoli nelle ultime fasi del mercato, Campos ha risposto con una metafora per chiarire la situazione: “Non so se lei ha comprato una casa recentemente. Se lo ha fatto, sicuramente ha parlato con varie persone che vendevano. Fa parte del mercato, tutti parliamo con tutti.”

Queste dichiarazioni arrivano dopo le speculazioni sui possibili movimenti di mercato riguardanti Osimhen e il PSG, che hanno alimentato le discussioni tra i tifosi e gli esperti di calcio. Con la finestra di mercato estiva chiusa, Campos ha messo in chiaro che il PSG ha deciso di investire su altri giocatori per rinforzare la propria squadra.