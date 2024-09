Lukaku titolare a Cagliari, Alvino avverte: “Gara difficilissima, per i tifosi sardi esiste una gara all’anno ed è quella col Napoli”

Il giornalista conferma la presenza di Lukaku nell’undici iniziale del Napoli, mentre De Laurentiis mostra un lato emotivo inedito.

In un’intervista esclusiva a Radio Goal, trasmessa in diretta su Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista Carlo Alvino ha fatto un annuncio importante riguardo la formazione del Napoli per la prossima partita contro il Cagliari. Secondo Alvino, il bomber belga Romelu Lukaku sarà titolare nell’incontro previsto per il prossimo weekend.

Alvino ha confermato che, nonostante le difficoltà del match contro il Cagliari, squadra nota per la sua solidità difensiva e l’attenzione uomo su uomo, Lukaku sarà certamente in campo dal primo minuto. “Con la media di due allenamenti al giorno e dopo aver rifiutato la convocazione con la nazionale belga, Lukaku giocherà sicuro dall’inizio,” ha dichiarato il giornalista, sottolineando l’importanza del match e il grande gap tecnico tra le due squadre.

Il giornalista ha anche commentato l’atteggiamento del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha mostrato un lato emotivo inusuale. “Quest’anno, De Laurentiis sta vivendo una vera e propria rivoluzione, e il suo lato più umano ed emozionale sta emergendo come mai prima d’ora,” ha aggiunto Alvino.

Il Napoli, allenato da Antonio Conte, si prepara a affrontare un Cagliari determinato a dare il massimo, ma con l’aggiunta di Lukaku in campo, le aspettative dei tifosi partenopei sono alte.