Pompameo: “Mi è arrivata una notizia su Conte”

Retroscena su Antonio Conte al Napoli: il giornalista Angelo Pompameo rivela una richiesta particolare del tecnico durante il ritiro a Dimaro

Antonio Conte non è solo l’allenatore del Napoli, ma un vero e proprio manager a tutto tondo. Il tecnico pugliese ha messo le mani su ogni aspetto della vita azzurra, dal calciomercato alle abitudini quotidiane dei giocatori.

Durante l’ultima sessione di mercato, Conte ha fatto sentire la sua voce, segnalando i profili da acquistare e parlando personalmente con i giocatori per convincerli del suo progetto. Un approccio da vero manager all’inglese, che va ben oltre il semplice ruolo di allenatore.

Ma il controllo di Conte non si ferma al campo. Il mister cura maniacalmente ogni dettaglio della vita dei suoi calciatori, dall’alimentazione alle abitudini quotidiane. Nulla deve essere lasciato al caso nella sua visione totale del calcio.

E a proposito di controllo totale, Angelo Pompameo, giornalista di Tv Luna, ha condiviso un’indiscrezione riguardante Antonio Conte durante il programma “Tifosi Napoletani”.

Pompameo ha dichiarato:

“Antonio Conte è molto attento a tutto, anche ad evitare che i suoi calciatori possano avere qualche distrazione. Mi è arrivata una notizia da dentro. In occasione del ritiro del Napoli in quel di Dimaro, Antonio Conte avrebbe chiesto di mettere in ferie il personale femminile per lasciare lavorare i giocatori senza distrazioni”.

Questa rivelazione, mostra l’approccio meticoloso di Conte nella gestione del Napoli, estendendosi ben oltre il campo di gioco.

Il tecnico pugliese sta dimostrando di voler controllare ogni aspetto della vita della squadra, dal mercato all’alimentazione, fino all’ambiente del ritiro.