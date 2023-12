Mazzarri minaccia le dimissioni se il Napoli non si rinforza a gennaio: “Non sarò un fantoccio”

Mazzarri minaccia le dimissioni se il Napoli non si rinforza a gennaio. Il futuro del tecnico è incerto, la squadra partenopea sull’orlo di una svolta.

Il futuro di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli è appeso a un filo sottile, e il tecnico toscano sembra essere pronto a prendere una decisione drastica se non arriveranno i rinforzi richiesti durante il mercato di gennaio. Una situazione che potrebbe scuotere le fondamenta della squadra partenopea, già alle prese con una stagione estremamente complicata.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, Mazzarri ha chiarito di non voler essere il capro espiatorio della difficile situazione in cui si trova il Napoli. Il tecnico ha le idee chiare sul suo futuro e, stando a quanto trapela, sarebbe pronto a dimettersi se la dirigenza non risponderà alle sue richieste di rinforzi a gennaio.

Il minimo sindacale richiesto da Mazzarri comprende un difensore centrale e un centrocampista per alleviare il carico su Anguissa. Il tecnico non intende fare compromessi e ha già avvisato che, in assenza di queste necessarie acquisizioni, potrebbe presentare le dimissioni e porre sul tavolo dei vertici societari i sei mesi di contratto rimanenti.

Una mossa di tale portata sarebbe clamorosa e potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla seconda metà della stagione del Napoli. Mazzarri, tuttavia, sembra determinato a non tirare a campare e a lottare per una squadra competitiva che possa affrontare le sfide che l’attenderanno.

La situazione è resa ancora più delicata dalla mancanza, a gennaio e febbraio, di giocatori chiave come Anguissa e Osimhen, oltre alla partenza di Elmas. Il tecnico toscano è consapevole della necessità di rinforzare la rosa per affrontare il difficile periodo che attende il Napoli e vuole disputare la seconda parte di stagione con dignità e competenza sulla panchina partenopea.