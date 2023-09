Coppa d’Africa, il Napoli perderà Osimhen e Anguissa: ecco le date

Il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen e Anguissa nel periodo di gennaio-febbraio a causa degli impegni della Coppa d’Africa.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli sarà costretto a giocare per un periodo senza due dei suoi calciatori chiave, Victor Osimhen e Zambo Anguissa, a causa della partecipazione alla prossima Coppa d’Africa. Un ostacolo significativo per il tecnico Rudi Garcia e la squadra azzurra, che dovranno trovare soluzioni per colmare queste importanti assenze.

La Coppa d’Africa, che avrà luogo dal 13 gennaio all’11 febbraio, costringerà i convocati a perdere non solo la 19esima giornata di campionato prevista per il 6-7 gennaio, ma anche la 24esima, programmata per il 10-11 febbraio. Si dovrà fare attenzione anche agli eventuali festeggiamenti in patria, che potrebbero allungare ulteriormente l’assenza dei giocatori. Questo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Inizierà il 13 gennaio e si chiuderà l’11 febbraio. I convocati perderanno la 19esima giornata in programma il 6-7 gennaio. Chi arriva fino in fondo, anche la 24esima, quella del 10-11 febbraio. E occhio agli eventuali festeggiamenti in patria”.

Assenza Osimhen e Anguissa per la Coppa d’Africa: le possibili soluzioni

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso più volte il suo disappunto riguardo alla Coppa d’Africa, arrivando addirittura a promettere che non avrebbe più reclutato calciatori provenienti dal continente. Tuttavia, questa situazione mette in evidenza la difficoltà di evitare la perdita di giocatori chiave come Osimhen e Anguissa, i quali saranno assenti anche per un’eventuale finale della Supercoppa italiana prevista per l’8 gennaio in Arabia Saudita.

La sfida per il Napoli sarà ora quella di trovare soluzioni interne per sostituire questi due elementi fondamentali. Rudi Garcia potrà fare affidamento su giocatori come Elmas e Cajuste, ma anche considerare opzioni come Simeone e Raspadori per coprire le assenze in attacco e a centrocampo. Sarà un periodo cruciale per dimostrare la profondità e la forza della rosa azzurra in vista di queste importanti sfide in programma.