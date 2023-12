Lavezzi in lotta contro la tossicodipendenza, i medici: “Serve cura drastica”

Ezequiel Lavezzi, ex calciatore Napoli, in lotta contro la tossicodipendenza. Medici propongono cura drastica. Ulteriori dettagli sul suo percorso.

Il recente ricovero di Ezequiel Lavezzi in Argentina per gravi problemi legati alla tossicodipendenza è al centro dell’attenzione. L’ex calciatore del Napoli, noto come il “Pocho”, sta affrontando una fase difficile della sua vita personale.

L’ex attaccante, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è attualmente ricoverato a Boulogne sur Mer, in Argentina, mentre affronta il difficile percorso di disintossicazione nella sua lussuosa villa ad Arenas de Jose Ignacio, vicino a Punta del Este. Accanto a lui, il figlio diciottenne Tomàs è giunto da Santa Fe, dove è impegnato nelle giovanili dell’Union.

La situazione attuale

Secondo fonti mediche, Lavezzi ha vissuto una notte terribile sotto gli effetti della cocaina, raggiungendo il culmine con una crisi alle quattro del mattino. I medici hanno dichiarato che la decisione di sottoporsi a un duro percorso di recupero psicofisico sarà cruciale e dipenderà dal consulto familiare nelle prossime ore.

In un comunicato ufficiale, i medici hanno espresso la necessità di una cura drastica per affrontare la tossicodipendenza di Lavezzi. Hanno dichiarato che l’ex calciatore dovrà seguire una disciplina severa per almeno tre mesi per liberarsi dalla morsa della dipendenza. La decisione finale verrà presa nelle prossime ore, ma è chiaro che un percorso di disintossicazione è considerato indispensabile.