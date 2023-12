SKY – Elmas, addio Napoli: visite mediche e firma a breve con il Red Bull Lipsia

Il centrocampista macedone, Eljif Elmas, si dirige in Bundesliga al Lipsia. Visite mediche e firma imminenti, l’era tedesca sta per iniziare.

Il centrocampista macedone Eljif Elmas è pronto a dire addio al Napoli e intraprendere una nuova avventura calcistica nella Bundesliga con il Red Bull Lipsia. Secondo fonti affidabili, il giocatore è già in Germania per sottoporsi alle visite mediche e concludere l’accordo con il club tedesco nelle prossime ore.

Elmas, classe ’99, è arrivato al Napoli nell’estate del 2019 dal Fenerbahce, e in questi quattro anni è diventato un punto cardine della squadra azzurra. Il trasferimento al Lipsia, del valore di circa 25 milioni di euro, segna la fine di un capitolo importante per entrambe le parti coinvolte.

L’esperienza di Eljif Elmas con il Napoli è stata eccezionale, con 189 presenze e 19 gol. Il suo esordio risale al 24 agosto 2019, in una memorabile vittoria per 3-4 contro la Fiorentina. Nonostante la giovane età, appena 24 anni compiuti lo scorso settembre, Elmas ha contribuito alla conquista di una Coppa Italia e di uno scudetto.

La notizia del suo imminente trasferimento in Germania ha già scatenato reazioni contrastanti tra i tifosi azzurri. Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, ha sempre elogiato le qualità e la dedizione del centrocampista macedone durante il suo lavoro all’ombra del Vesuvio.

Il Red Bull Lipsia si appresta ad accogliere Elmas come un rinforzo di rilievo per la squadra. Il trasferimento rientra in una strategia di rafforzamento della rosa del club tedesco in vista delle competizioni nazionali e internazionali.