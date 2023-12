Il Lipsia Rilancia per Elmas: Offerta Irresistibile al Napoli

Il Lipsia torna alla carica per Elif Elmas del Napoli presentando un’offerta da 25 milioni di euro agli azzurri.

Il Lipsia non molla Elif Elmas. Il club tedesco, già interessato al centrocampista del Napoli nell’ultima sessione di mercato, avrebbe presentato un’offerta importante per averlo a gennaio.

Secondo il Corriere dello Sport, il Lipsia sarebbe disposto a mettere sul piatto 25 milioni complessivi tra parte fissa e bonus per convincere De Laurentiis. Elmas in questo momento è ai box per infortunio, ma è comunque uno dei calciatori azzurri con maggiori margini di crescita.

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo il Lipsia si sarebbe rifatto sotto e presentato un’offerta molto cospicua alla società partenopea di De Laurentiis: “Elmas. Per lui, dopo gli esami strumentali effettuati ieri, una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro.

Tra l’altro, la sua posizione tornerà fortemente in copertina in vista del mercato di gennaio: il Lipsia, in estate già molto interessato a Elif, s’è fatto ancora vivo con il Napoli con tanto di offerta che tra base fissa e bonus si aggira intorno ai 25 milioni di euro (20+5).

Il gioiello della nazionale nord macedone ha tanti estimatori: anche il Liverpool, qualche mese fa, ci provò esattamente come i tedeschi”.

Il Napoli dovrà decidere se accettare l’offerta del Lipsia o tentare di convincere Elmas a rinnovare il suo contratto. Il macedone ha dimostrato di avere qualità tecniche e personalità, ma ha anche sofferto la concorrenza nel reparto di centrocampo.

Un trasferimento al Lipsia potrebbe rappresentare per lui una nuova sfida e una crescita professionale. Il Napoli, invece, perderebbe un elemento importante per il presente e per il futuro.