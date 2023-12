Supercoppa Italiana, De Laurentiis furioso con la lega calcio

De Laurentiis minaccia di non far partecipare il Napoli alla prossima Supercoppa Italiana in Arabia Saudita se i campi di allenamento non saranno ritenuti adeguati.

Le polemiche sulla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita continuano a tenere banco. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ribadito la sua posizione a margine dell’Assemblea di Lega: “Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli“.

De Laurentiis ha già espresso più volte la sua contrarietà allo svolgimento della Supercoppa in Arabia Saudita, criticando la scelta della Lega Calcio di giocare la competizione in un Paese con un regime politico autoritario.

Il presidente della SSC Napoli ha anche sottolineato che i campi di allenamento in Arabia Saudita non sono all’altezza degli standard europei. “I campi di allenamento sono molto piccoli e non hanno le stesse caratteristiche di quelli italiani” ha dichiarato De Laurentiis.

Oggi una delegazione della SSC Napoli partirà alla volta dell’Arabia Saudita per un nuovo sopralluogo. La società campana vuole verificare le condizioni dei campi di allenamento prima di decidere se partecipare alla Supercoppa.

Le parole di De Laurentiis hanno riacceso la polemica sulla Supercoppa Italiana. La Lega Calcio ha già fatto sapere che non intende cambiare la sede della manifestazione.