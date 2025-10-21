Max Allegri mette fuori il titolarissimo: ha fatto la fine di Leao | AL PRATO PER 1 MESE
Gli infortuni nell’ultimo turno delle nazionali stanno condizionando le scelte di Massimiliano Allegri per la prossima gara.
Dopo un periodo complicato a causa degli infortuni, Rafael Leao sembra pronto a tornare protagonista nel Milan. L’attaccante portoghese ha recuperato dai postumi dello stop subito a inizio stagione contro il Bari e potrebbe trovare spazio già nella sfida contro la Fiorentina. Il suo ritorno anticipato in Italia, motivato dalla voglia di reintegrarsi al più presto nella formazione, rende plausibile il suo utilizzo come titolare.
Come visto nel pre-campionato e negli ultimi minuti di Juventus-Milan, Leao potrebbe agire come prima punta, permettendo a Santiago Gimenez di rifiatare. Il giovane messicano, rientrato dal Messico non al massimo della forma, deve anche fare i conti con il jet-lag e con la necessità di sbloccarsi in campionato. In questo contesto, Leao rappresenterebbe un’alternativa ideale per garantire equilibrio e incisività all’attacco rossonero.
Schierare Leao dal primo minuto permetterebbe a Stefano Pioli di costruire un attacco più dinamico e versatile, sfruttando la capacità del portoghese di creare superiorità numerica sulle fasce e di finalizzare in area. La sua presenza garantirebbe maggiore qualità negli ultimi metri, oltre a offrire opzioni concrete per variare il gioco offensivo.
Con Leao a disposizione, il Milan può affrontare la Fiorentina con più fiducia, contando su un reparto offensivo che combina esperienza, velocità e fantasia. Il portoghese, in grado di incidere subito, potrebbe diventare l’elemento chiave per dare continuità ai gol e ai risultati della squadra in campionato.
Stop muscolare per Pulisic
Christian Pulisic si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole tra USA e Australia, che ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore americano verrà rivalutato tra circa dieci giorni. Per Massimiliano Allegri si tratta di una nuova tegola, dopo gli stop di Saelemaekers e Rabiot, che riduce ulteriormente le opzioni offensive a disposizione.
Il 27enne potrebbe restare fuori per circa tre settimane, saltando così diverse partite cruciali del Milan, tra cui Milan-Fiorentina (19/10), Milan-Pisa (24/10), Atalanta-Milan (28/10), Milan-Roma (2/11) e Parma-Milan (8/11). Il rientro realistico potrebbe avvenire dopo la sosta di novembre, con la possibilità di essere preservato per il derby contro l’Inter del 23 novembre.
Il momento dell’infortunio
Pulisic ha lasciato il campo nel primo tempo dell’amichevole tra Stati Uniti e Australia, dopo circa mezz’ora, lamentando un problema al bicipite femorale. Assistito dallo staff medico a bordo campo, è stato costretto a chiedere il cambio, interrompendo un periodo di gioco già condizionato da fastidi muscolari nelle settimane precedenti.
Il commissario tecnico Mauricio Pochettino ha confermato l’entità dell’infortunio: “Ha sentito tirare il bicipite femorale. Ora tornerà in Italia, ma è presto per valutare l’entità”. La situazione richiede cautela: il Milan monitorerà attentamente il jolly offensivo per evitare ricadute e prepararlo al meglio per il rientro in campo.