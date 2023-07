Mario Giuffredi: “Mercato? al presidente piace sorprendere. Vi dico una cosa su Meluso”

“Al presidente piace sorprendere,” ha detto Giuffredi, riferendosi al presidente del Napoli. “Meluso ha l’esperienza necessaria per lavorare bene a Napoli. È inserito in una struttura di scouting collaudata e dovrà seguire la squadra ogni giorno a Castelvolturno. Non avrà alcun problema da questo punto di vista.”

Giuffredi ha anche parlato del mercato del calcio, sottolineando l’importanza di completare la rosa del Napoli con un sostituto per Kim e di attendere gli sviluppi per Osimhen. “Il mercato del Napoli dipenderà dalla permanenza o meno del nigeriano,” ha detto.

Riguardo al mercato arabo, Giuffredi ha affermato: “Se si vuole spendere così tanto, basta pagare e si risolve il problema. La Fifa dovrebbe controllare questo. Chi va in quei campionati lo fa solo per soldi, alcuni dei giocatori hanno anche ragioni religiose nelle loro scelte.”

Infine, Giuffredi ha parlato dell’arrivo di Messi alla MLS e dell’effetto che ha avuto sulla lega. “Qui in America sono tutti in attesa di Messi, che deve ancora firmare il contratto con la MLS. Il biglietto più economico che costa 29 dollari ora costa 800. Questo per farvi capire l’effetto Messi a Miami, dove peraltro c’è una nutrita colonia di argentini e sudamericani.”

Queste riflessioni di Giuffredi offrono uno sguardo interessante sul mondo del calcio, dal mercato del Napoli all’arrivo di Messi alla MLS.