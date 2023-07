Fedele: “Il Napoli dipende da Osimhen. Ecco chi prenderei per rinforzare la squadra”

Il giornalista Enrico Fedele si è soffermato sul mercato del Napoli consigliando il nome di Boulaye Dia come rinforzo azzurro.

Enrico Fedele, noto opinionista televisivo e radiofonico, nonché ex dirigente del Parma e procuratore sportivo che ha rappresentato per anni Fabio Cannavaro e successivamente suo fratello Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’intervista al programma “Marte Sport Show” condotto da Peppe Iannicelli su Radio Marte. “Il Napoli dipende da Osimhen: se rimane lui, la squadra vince il campionato all’80%, perché le altre fanno a gara ad indebolirsi” ha affermato.

Fedele ha poi aggiunto: “Chi prenderei per rinforzare il Napoli, se potessi indicare qualche nome sul quale puntare? Personalmente, andrei su Boulaye Dia della Salernitana, perché ha grandi qualità e non è una vera punta. Bisogna capire che nel calcio esistono giocatori importanti ed altri determinanti, con questi ultimi che sanno fare la differenza più di altri. Un ulteriore attaccante determinante è Romelu Lukaku: non a caso – ha concluso – la Juventus sta provando ad acquistarlo”.