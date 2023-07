Futuro Osimhen, il questore di Trento: “Gli metterei le manette pur di farlo restare”

Il questore di Trento, Maurizio Improta, intervenuto dal ritiro di Dimaro, si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen.

Il questore di Trento, Maurizio Improta, è intervenuto in un’intervista al Corriere dello Sport pre-ritiro di Dimaro. Di seguito le sue parole:

“La capienza dello stadio di Carciato è stata ampliata? Ragioniamo su numeri elevati e siamo pronti a fronteggiare il lavoro con un dispositivo di 40 elementi fissi sul campo. Sia chiaro: Dimaro non è militarizzata, per carità, saranno presenze discrete. Sobrie. E agli eventi abbiamo anche previsto dei servizi food: ci aspettiamo festa e gioia, mica contestazione. Sono felice di rendermi utile alla comunità: ho lanciato delle idee e le ho condivise con il Comune, il Napoli, Trentino Marketing e l’Apt. Diciamo che ho sfruttato la mia esperienza di tifoso”.

Improta si è poi soffermato sul futuro di Victor Osimhen: “Se arresterei Osimhen? No, per carità. Però gli metterei le manette per tenerlo al Napoli a vita: lo legherei alla porta avversaria, così da farlo trovare sempre in posizione-gol”.